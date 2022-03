Cambio de traje: Jackson y su frío regreso al Parlamento

hace 18 minutos Tiempo de lectura: 11 minutos

El ministro Jackson y su subsecretaria, Macarena Lobos (independiente, cercana a la DC), el martes en el Congreso camino a la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Hay coincidencia en que el éxito del programa del gobierno dependerá mucho de la muñeca política del exlíder estudiantil. Ante un Congreso muy fraccionado, su tarea como ministro de la Segpres no será fácil. Más, si en Chile Vamos y en la ex Concertación indican que en sus ocho años como diputado no cultivó relaciones cercanas con parlamentarios de esos bloques. Sí reconocen que su cercanía al Presidente será su gran plus a la hora de negociar. “Hablar con él, es hablar con el Presidente”, dicen.