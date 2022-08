Casos y positividad a la baja: expertos visualizan un buen escenario de Covid-19 para el plebiscito

Durante los dos últimos meses, el país volvió a vivir bajo un nuevo brote de Covid-19, provocado en gran medida -según los expertos- por la baja adhesión a la campaña de vacunación. En ese escenario, el pasado 11 de agosto las autoridades sanitarias informaron de 13.198 nuevos casos, la cifra más alta desde el 18 de marzo -casi cinco meses- cuando se reportaron 14.525 contagios.

Desde entonces, los casos han ido bajando lentamente. De acuerdo al informe de este martes del Ministerio de Salud (Minsal), en las últimas 24 horas se reportaron 3.348 nuevos casos de coronavirus, lo que representa una disminución del 18% y del 22% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En cuanto a la positividad, este lunes se cifró en un 10,27%, siendo esta la mejor cifra en este índice desde el pasado 31 de mayo, es decir, hace 90 días.

“Observamos una baja de 18% en el promedio de casos diarios en los últimos 7 días, con respecto a los 7 días anteriores. Todas las regiones disminuyen sus nuevos casos confirmados de los últimos 7 días y también en las últimas 2 semanas”, señaló este mediodía el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado.

Pero ¿cómo se proyectan los días venideros? En su informe semanal, el académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Mauricio Canals, proyecta que, de mantenerse la tendencia y las condiciones, en los próximos días y el plebiscito los casos diarios en el país estarán alrededor de los cinco mil.

El académico explica que “este modelo sugiere que hay una meseta aún larga. Para el 5 de septiembre podemos esperar cerca de 5.040 casos diarios en todo el país, con alrededor de 1.343 casos en Santiago”. Asimismo, el experto añade que “ahora (hay que estar) tranquilos; nuestro modelo predice que el 5 de septiembre todo estará bien”.

Gabriel Cavada, epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, coincide con la proyección: “Los casos han ido bajando, la última semana tuvimos una reducción del 13%, pero hay que tener cierto cuidado con las Fiestas Patrias, pues podrían provocar un alza”.

En cuanto a la fecha del plebiscito, Cavada detalla que “vamos a estar en un escenario epidemiológico con los casos a la baja, pero el acto electoral, dadas las experiencias anteriores, no me complica tanto. El Servel proporcionó medidas sanitarias eficientes, como por ejemplo el uso de mascarillas y la desinfección. Esta dinámica ha hecho que en las votaciones anteriores no haya existido un alza de casos”.

Por ejemplo, para el 19 de diciembre - la segunda vuelta presidencial- se registraron 1.275 personas en etapa contagiante. Posterior a esas elecciones no se registraron alzas pronunciadas, de hecho para fin de año y principios de enero los casos no superaron los 2 mil contagios diarios.

Respecto a las medidas que se adoptaron para este domingo 4 de septiembre, la ministra de Salud, Begoña Yarza, señaló que no se exigirá el pase de movilidad para votar y que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. En esa misma línea, aclaró que tampoco se tomará la temperatura a las personas que concurran a emitir su voto.

Respecto a los locales de votación, la secretaria de Estado indicó que las mesas se encontrarán distanciadas y que dispondrán de alcohol gel y mascarillas para quien lo requiera.

Vacunas y comportamiento natural del virus

Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, también descarta que el plebiscito pueda tener un alto impacto en el escenario epidemiológico: “Lo más probable es que durante las próximas semanas siga descendiendo el número de nuevos casos de Covid-19 y el plebiscito no debería tener ningún impacto en el número de ellos. Es posible que ocurran algunas celebraciones posteriores, donde no se guarden las medidas de autocuidado y ello podría significar algunos pequeños brotes, pero no un aumento (significativo) en el número total de casos a nivel país”.

De acuerdo a los expertos, la disminución en los contagios tiene una explicación multifactorial, pero Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma y exsubsecretario de Redes Asistenciales, cree que se pueden distinguir dos razones: “Una evolución natural de circulación viral, por el ciclo biológico. Y también porque lentamente ha ido mejorando la campaña de vacunación”.

Según los datos del Ministerio de Salud -actualizados al 29 de agosto-, 10.682.437 personas se han vacunado con la cuarta dosis, lo que equivale al 71,9% de la población objetivo de refuerzo, que incluye a los escolares.

“La semana pasada anunciábamos que estamos superando en 80% de cobertura de vacunación con cuarta dosis en la población mayor de 18, lo que es una excelente noticia para el proceso de este domingo”, destacó Cuadrado este martes.

No obstante, Pérez recalca que el llamado a la población se mantiene: “Que las personas se vacunen con el refuerzo porque la inmunidad se va perdiendo con el tiempo, entonces las personas se vuelven más susceptibles a infectarse, pero especialmente a tener cuadros clínicos más graves o a morir”.