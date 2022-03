El debate que abrió Boric en el PC y en Convergencia Social tras su condena a Rusia

Un solapado debate se instaló en los partidos de Apruebo Dignidad tras la intervención pública del Presidente electo, Gabriel Boric, condenando la invasión de Rusia a Ucrania.

Al interior del conglomerado que apoya al mandatario no todos leyeron con satisfacción la rápida condena al presidente Vladimir Putin y el llamado a la solidaridad con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Aunque esta vez ha habido cuidado de no evidenciar un desmarque evidente con el mandatario electo, al interior del Partido Comunista y en Convergencia Social (el partido de Boric) hay voces que plantean diferencias con el pronunciamiento tan “taxativo” del mandatario, quien luego del pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales hace casi una semana, tweet que fue secundado por la futura Canciller, Antonia Urrejola.

En privado, a juicio de algunos personeros comunistas, la postura presidencial expresada en los últimos días requiere un “mayor análisis, menos abanderización y menor sesgo en los contenidos” que recibe el futuro mandatario.

En esa línea, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, planteó en entrevista al diario El Siglo que el conflicto en Europa tiene multiplicidad de factores.

“Yo no la justifico. Pero sería ingenuo no considerar en su globalidad los factores que la producen y al conjunto de países responsables. Y no me voy a inclinar por uno u otro lado. Me voy a inclinar por el fin de la guerra, la paz, los acuerdos y por la situación humanitaria de los que la sufren”.

Allí el timonel profundizó en la declaración oficial que ya había elaborado la tienda política.

Más adelante en la conversación, es consultado si es que la postura política del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky -ligado al nacionalismo, sin ideología clara y cuyo gobierno se ha caracterizado por políticas y estilo populista- ha incidido en el conflicto armado, a lo que responde que “seguramente sí”.

“Zelenzky, el presidente, que impulsó su candidatura por la organización ‘Servidor del Pueblo’, siempre planteó una postura de confrontación con Rusia, contraria a la población y regiones pro rusas que hay en Ucrania, los atacó, buscó alianza con la OTAN y la Unión Europea, y de hecho estaba a la mano que cedieran ante la OTAN. Además, en torno del gobierno giran grupos y organizaciones de ultraderecha, nacionalistas, fascista, pro nazis, antisemitas que juegan el rol en la interna de Ucrania”, analizó el líder comunista.

Sobre los hechos tras la invasión a Ucrania, Claudio de Negri, encargado de Relaciones Internacionales del PC, explica que las discusiones al interior sobre la postura se ven reflejadas en la declaración oficial del partido tanto como en las sucesivas publicaciones de los últimos días en el diario El Siglo.

En ese sentido, sobre la postura adoptada por el futuro gobierno, De Negri añade que “lo central es que en este conflicto hay una historia que hay que considerar, hay razones de fondo detrás de por qué pasa esto y tiene que ser tomado con mucha cordura porque es un conflicto muy serio. Lo nuestro ha sido tratar de contribuir en eso de la mejor forma”.

Sin embargo, no es la primera vez que existen diferencias en materia internacional entre la postura de Boric y la de los comunistas. Durante la campaña presidencial, un grupo de movimientos y partidos de izquierda, encabezados por el PC, emitieron una declaración pública donde señalan que respaldan la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua, quien se mantendrá en el poder en un cuarto mandato consecutivo.

La misiva fue desconocida inmediatamente por dirigentes del partido como la futura ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo y la diputada Karol Cariola, quienes aclararon que el escrito “no fue discutido ni resuelto por la dirección colectiva” del PC. En ese momento, el candidato Gabriel Boric también se desmarcó, siguiendo su postura opositora al regimen de Ortega.

Incluso, Teillier mencionó que “la política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric”.

La discusión interna

Dentro de la coalición del futuro gobierno, Apruebo Dignidad, al menos dos de los cinco partidos -el PC y Revolución Democrática (RD)- han sellado una postura oficial frente a la guerra entre Rusia y Ucrania. En partidos como Convergencia Social (CS) la discusión ha estado radicada en la comisión de Relaciones Internacionales, con distintas sugerencias -en base documentos emanados por el grupo de análisis- para una postura común.

Con matices entre el PC y RD, aunque ambos han apuntado al cese de la escalada de violencia, los comunistas ponen el mayor énfasis en el rol de potencias como EE.UU. y la OTAN. “Con sus provocaciones, afanes expansionistas, intereses económicos y geopolíticos junto a su política de armamentismo en Ucrania, han propiciado el desconocimiento del tratado de Minsk, lo que indudablemente abría el peligro de la guerra”.

Mientras que RD plantea, de forma más amplia, “la desmilitarización mundial, incluyendo el fin de alianzas militares conducidas por grandes potencias”.

En el partido del Presidente Boric, Convergencia Social, la comisión de Relaciones Internacionales liderada por Sabrina Aquino y Maher Pichara convocó al día siguiente de los primeros ataques a una reunión para discutir la elaboración de un texto para que la Dirección Nacional del partido pueda emitir una postura. Hasta ahora, no existe una declaración oficial del partido liderado actualmente por Javiera Menay.

El documento de seis páginas -al que accedió La Tercera PM- elaborado el pasado jueves, hace una introducción técnica del contexto previo sobre las tensiones históricas entre ambas naciones desde 1987 en adelante.

“Se espera que durante los próximos días continúe la escalada y el despliegue militar ruso. A menos de una intervención directa de la OTAN, es poco probable que Ucrania pueda soportar. Durante el día, debieran haber anuncios de sanciones económicas más duras para Rusia; a la vez, el 24/02 a las 10:54 hora chilena, la OTAN anunció que no tienen planeados desplegar tropas en Ucrania. Esto porque Ucrania es un país que no es parte de la organización, pero el nivel de incertidumbre hace que esta opción no está descartada totalmente”, analizaba el escrito.

Al final, el documento cierra con una sugerencia de postura para el partido.

“Desde Convergencia Social deberíamos hacer un llamado urgente al cese de las hostilidades bélicas y cibernéticas para que los líderes y responsables del desenlace de esta escalada actúen procurando la paz en la región, retomando los canales de diálogo de la diplomacia y que éstos primen por sobre cualquier otro medio de resolución del conflicto, garantizando el respeto al derecho internacional y humanitario y que en ningún caso se produzcan ataques a civiles”.

Así, distintos miembros de la tienda política que han estado presentes en las discusiones aseveran que “no hay matiz ni razón que justifique el conflicto geopolítico. El afán expansionista de la OTAN es inaceptable, pero no justifica la invasión”.

Y aunque en general la postura al interior del partido es de respaldo a las acciones tomadas por Boric, algunas voces más críticas llaman a tener cautela frente al discurso “populista” del gobernante ucraniano y restarse de pronunciamientos abanderizados.

En la interna, ha circulado un análisis realizado por el periodista y militante de CS, Felipe Ramírez -y miembro de la comisión de RR.II.- el que también fue altamente compartido en redes sociales.

“Para el gobierno de Putin el régimen instalado luego del golpe de 2014 en Ucrania y su deseo de ingresar a la OTAN, representan una amenaza vital para el país. Por qué? Porque significa que sus rivales militares se encuentran en sus propias fronteras, muy cerca de sus principales ciudades (Moscú y San Petesburgo) y con el posible despliegue de armas de destrucción masiva en un país vecino (...) Que grupos neonazis tuvieran una participación central en el Euromaidan y en el derrocamiento de Yanukovich, la destrucción del Partido de las Regiones y otros partidos “pro-rusos” (como los comunistas) sólo alimentó la paranoia y entregó excusas para el ataque”, es parte de lo escrito por Ramírez.