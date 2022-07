El impasse de Boric con el presidente de la Cámara de Diputados en Valparaíso

Corrían 38 minutos y 27 segundos de su discurso de cuenta pública, ante el Congreso en Valparaíso, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), hizo un emplazamiento directo al Presidente Gabriel Boric: que visitara la Región de La Araucanía. “Presidente Boric, le sugiero visitar pronto La Araucanía. ¡Allá lo necesitan!”, dijo, recalcando que era una recomendación con “humildad y respeto”.

Al Mandatario, quien se encontraba sentado atrás en la testera del Salón de Honor de la sede del legislativo, le cambió evidentemente el rostro, dando cuenta de cierta incomodidad con los dichos del parlamentario.

Al término de su alocución, Soto se fue a sentar al lado izquierdo del Jefe de Estado -como correspondía por protocolo- para esperar el turno de la rendición de cuentas de su par del Senado, Álvaro Elizalde. En el tránsito del podio hasta su asiento, Boric -según se pudo ver en la transmisión en vivo y de acuerdo a presentes- no hizo ningún gesto para saludarlo.

La escena, además, contrastó con la que vendría después. Cuando Elizalde concluyó su alocución y fue a sentarse, el Presidente -por iniciativa propia- le estiró el brazo para saludarlo.

Pero el tema no quedó ahí. Cuando terminó la tradicional ceremonia y se levantaron de la testera, Boric se acercó a Soto, le tomó la mano, y mientras se la estrechaba, se le vio decirle algunas palabras.

Según parlamentarios y otros quienes presenciaron el episodio, el Presidente le habría transmitido su molestia por el contenido de su discurso, en relación a no visitar La Araucanía.

Desde La Moneda, en tanto, le bajan el perfil al intercambio. Aseguran que Boric no habría estado molesto, pero no entregan detalles sobre su diálogo con el diputado. En el entorno de Soto, por otro lado, afirman que ambos conversaron antes y después de la cuenta, que tienen una relación de mutuo respeto y que el timonel de la Cámara no comentaría conversaciones privadas “entre autoridades de dos poderes del Estado”.

Como sea, el tema La Araucanía ha sido complejo para de Boric -quien desde que asumió no ha ido a la región- debido al recrudecimiento de la violencia en la zona. Por lo mismo, no le habría gustado que Soto lo interpelara con un tema que es sensible para él y que es parte de sus prioridades.

El Mandatario, según publicó ayer La Tercera PM, tiene decidido que quiere recorrer todas las regiones del país este primer año de su mandato, pero que, en el caso de La Araucanía, lo hará después del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Esto debido a que en Palacio buscan que Boric maneje con cuidado las señales que pueda dar ad portas de esos comicios. En ese sentido, creen en el Ejecutivo que un viaje a La Araucanía podría ser leído como un gesto político ante el referéndum.

A esto, además, se suman los altos niveles de violencia que afectan a la región y el clima adverso que ha provocado en sectores más radicales la decisión de su gobierno de decretar sucesivos estados de excepción, cuestiones que pueden ser inconvenientes para concretar una visita. Sobre todo, luego del fallido viaje a la comunidad de Temucuicui que realizó la ministra del Interior, Izkia Siches, quien fue recibida con disparos al aire y bloqueos de camino.

En el oficialismo, además, dicen que no es primera vez que Soto tiene intervenciones consideradas “inoportunas”. Que también ha provocó malestar cuando pidió un cambio de gabinete o cuando permitió la admisibilidad del proyecto de quinto retiro previsional.