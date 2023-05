La Moneda, el día después de la derrota: se agudiza inquietud por reformas y redoblan llamados a la “derecha democrática”

Como un balde de agua fría cayó este lunes en el oficialismo -a horas de los comicios de este 7 de mayo- que el Partido Republicano lograra, después de una corrección en la región de Tarapacá, su escaño número 23 en el Consejo Constitucional, en desmedro de la única carta de Comunes que había sido electa a nivel nacional: Romina Ramos Rodríguez.

El ajuste no fue menor. Además de dejar a la lista Unidad para Chile más disminuida en su representación -solo con 16 consejeros y muy lejos del poder de veto-, implica sumar a los 2/5 que por sí solos tienen los convencionales republicanos, los 2/3 que la derecha obtiene en su conjunto, quórum que será crucial cuando existan disensos y se deban constituir comisiones mixtas de expertos y constituyentes.

“Estamos sonados”, decía un timonel oficialista esta mañana, tras conocerse la corrección que respondió a un error de tipeo ocurrido en Colchane en la elección de consejeros constitucionales que hizo variar transitoriamente los resultados difundidos anoche por el Servicio Electoral (Servel).

“Si se redacta una Constitución partisana, como tanto criticó la derecha, no será representativa de las mayorías nacionales. Creo que el Partido Republicano tiene conciencia de aquello, dadas las declaraciones que he escuchado de algunos de sus representantes. Esta es una prueba para la política, con mayúscula, porque el diálogo es indispensable para lograr acuerdos y construir este pacto social. Imponer mayorías en esta materia no permitirá hacerlo. Y como PS haremos todos los esfuerzos en ese sentido; encontrar acuerdos en lo esencial, y lograr un proyecto de constitución para chile, no para una parte de Chile, y q sea aprobada por la gran mayoría del país”, dice la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

Por lo mismo, el timonel de Comunes, Marco Velarde, aseguró a La Tercera PM que “vamos a impugnar y defender cada voto porque es esencial impedir que avance republicanos”.

El hecho redobló la inquietud en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, ya duramente golpeado por los resultados de ayer domingo. El Mandatario lideró un comité político de ministros a primera hora, en la comuna de Huechuraba, momento en el que ya se anticipaba que esta corrección podría tener un efecto complejo para el oficialismo.

En el encuentro -según presentes- el jefe de Estado y sus ministros hicieron análisis más estratégicos de la jornada electoral y proyectaron lo que será este miércoles el cónclave oficialista que se realizará en Cerro Castillo y contará con la presencia de todos los presidentes de partidos de gobierno. Este análisis se mantuvo encapsulado y las diversas autoridades optaron por mantener silencio en vista de la jornada de esta semana.

Uno de los temas que se han conversado en las últimas horas en el gobierno es delinear la estrategia que tomarán de ahora en adelante en el Congreso Nacional, ante el rebaraje de fuerzas en la derecha.

Los efectos que puedan tener el debilitamiento de Chile Vamos es algo que preocupa al Ejecutivo porque saben que si la pulsión que cobra sentido es la de radicalizarse y negarle la sal y el agua a La Moneda, se complejizará el avance de las reformas previsional y tributaria.

Pese a eso, en el Ejecutivo afirman que ayer lo que se eligieron fueron los consejeros constitucionales y que el Poder Legislativo sigue siendo el mismo, por lo que el gobierno seguirá insistiendo en diálogos en la denominada por ellos como la “derecha democrática”.

Por lo mismo, la ministra Camila Vallejo (Segegob) dio varios mensajes en ese sentido esta mañana. En una vocería desde Huechuraba, una vez finalizado el comité político, la portavoz de La Moneda reiteró el llamado a los acuerdos en materias urgentes para la ciudadanía.

“Hay una derecha que ha demostrado mayor disposición democrática y esperamos que tras el resultado de ayer esa disposición no cambie. Porque en contextos electorales todos endurecen posiciones”, advirtió en clara alusión a la UDI, RN y Evópoli.

En ese sentido, se manifestó disponible a flexibilizar sus posturas en materias como la reforma de pensiones. “Hay flexibilidad, evidentemente, pero siempre poniendo en el centro a las personas, como lo hicimos con las 40 horas”, comentó.

El mismo llamado hizo el ministro Mario Marcel (Hacienda), tras ese encuentro. “Yo creo que, en buena medida, los resultados de la elección de ayer muestran que las personas esperan acción más que palabras, y eso significa que todos los que tenemos alguna posibilidad de incidir sobre esa acción, creo que tenemos que comprometernos a aportar en esa materia”, dijo.

Y agregó: “Creo que a nadie ayuda la postergación indefinida de temas tan importantes como son la reforma tributaria, la reforma previsional o el mismo proceso constitucional, creo que ahora tenemos la oportunidad, en plazos que no son indefinidos, plazos relativamente breves, de ir cerrando esos temas”.

Marcel -además- transmitió que ya se reunió con la bancada republicana hace diez días por la reforma tributaria y que las reuniones que están pendientes son con Chile Vamos, quienes pidieron que se dieran post elecciones.

Pese a los llamados públicos a Chile Vamos, hasta ahora, en la derecha aseguran que no han recibido contactos de parte del Presidente Boric ni sus ministros.

Más allá de los resultados, hubo una cuenta positiva que sacaron los ministros junto al Presidente en el comité político: que los partidos oficialistas escucharon su llamado a mantenerse alineados y no se cobraran cuentas después de la elección.

El mismo Mandatario llamó por teléfono a todos los líderes partidarios el sábado para pedirles unidad en las reacciones posteriores a los comicios y entre el domingo y esta mañana la ministra Tohá se comunicó con ellos con el mismo objetivo.

Al cierre de esta edición los presidentes de los partidos del Frente Amplio llegaban a La Moneda para almorzar con la ministra Antonia Orellana (Mujer), la única representante de dicha coalición en el comité político. Tema obligado de conversación será la arremetida republicana y el despliegue en las instancias de esta semana, como el cónclave oficialista del miércoles en Cerro Castillo y el consejo de gabinete -en el que se incluirá a subsecretarios- del viernes.