El híperdeportivo eléctrico McMurtry Spéirling PURE está listo para entrar a producción

La firma británica McMurtry Automotive se apresta a iniciar la producción de uno de los lanzamientos más esperados del mundo de los autos eléctricos de alto rendimiento: las primeras entregas del Spéirling PURE, un hiperdeportivo de pista de producción limitada que ha marcado récords y redefinido lo que un vehículo eléctrico puede lograr en términos de agarre, aceleración y dinámica en circuito.

Mide apenas 3,45 metros de largo y solo tiene capacidad para una persona, la que no puede superar 1,90 metros de altura ni llevar dentro un peso superior a 146 kilos. Cuenta con una batería de 60 kWh y es capaz de acelerar de de 0 a 100 km/h en tan solo 1,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de más de 305 km/h. Su precio es de US$1,37 millones.

RIAD107

Diseñado desde cero como un vehículo dedicado al uso en pistas, el Spéirling PURE combina un diseño ultraligero con un sistema eléctrico de alto desempeño y la revolucionaria tecnología Downforce-on-Demand que genera fuerzas aerodinámicas enormes incluso desde parado, permitiendo agarre extraordinario en curvas y maniobras extremas. El resultado es un paquete que supera claramente las capacidades de muchos vehículos de su categoría y que ha establecido hitos notables durante su desarrollo.

Durante su fase de desarrollo el Spéirling ya se ganó atención mundial: no solo por sus números de potencia, que son alrededor de 1.000 caballos en su versión PURE, y su aceleración fulgurante, sino también por hazañas que demostraron el potencial de su sistema aerodinámico avanzado, como maniobras inéditas que aprovecharon su generación de carga aerodinámica para adherirse a superficies en condiciones poco convencionales.

RIAD107

Ahora, tras años de desarrollo, McMurtry Automotive está lista para pasar de las pruebas a las entregas a clientes, que comenzarán en el verano de 2026. Solo están previstas 100 unidades de este modelo exclusivo, lo que subraya su condición de pieza de colección entre los apasionados por el automovilismo y los vehículos de alto rendimiento. Cada unidad refleja no solo la ambición técnica de su constructor, sino también la filosofía de una marca que busca fusionar innovación extrema con la emoción pura de conducir en circuito.

RIAD107

El enfoque de este bólido también es significativo porque desafía la noción tradicional de los eléctricos como simples vehículos de transporte urbano o de carretera. Aquí, la electrificación se emplea como una herramienta para maximizar el rendimiento en su forma más pura, centrándose en sensaciones, precisión y respuesta. Esa visión, junto con la limitada producción y la entrega inminente, coloca al PURE en un lugar destacado dentro de los proyectos más disruptivos del sector automotriz.

RIAD107

Con su capacidad para ofrecer sesiones intensas en pista, potencia descomunal y una dinámica aerodinámica avanzada, el McMurtry Spéirling PURE se perfila no solo como un producto exclusivo, sino como una declaración audaz sobre el futuro de los vehículos eléctricos de alto desempeño. Su llegada a manos de los primeros clientes en 2026 marcará sin duda un hito para la automoción de pista eléctrica y para la propia marca británica.