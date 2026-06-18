Este es el ranking de los vehículos electrificados más vendidos este 2026

El mercado de los vehículos electrificados continúa mostrando un fuerte dinamismo en Chile. Según el más reciente informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), durante mayo se comercializaron 5.411 unidades de este tipo, lo que representa un crecimiento cercano al 90% en comparación con igual mes del año anterior.

Gracias a este desempeño, el acumulado de 2026 ya alcanza los 24.213 vehículos electrificados inscritos en el país. La cifra equivale al 68% de las 35.443 unidades que se comercializaron durante todo 2025, evidenciando el acelerado avance que está experimentando este segmento en el mercado nacional.

Por segmento, los enchufables completan 7.802 unidades, mientras que los no enchufables suman 16.411.

A continuación, el listado con los vehículos más comercializados durante los primeros cinco meses de 2026 en Chile.

Top 5 microhíbridos (MHEV)

Suzuki Fronx: 2.599

Suzuki Swift: 2.256

Peugeot Nuevo 2008: 773

Peugeot 3008: 587

Suzuki Across: 530

Top 5 híbridos convencionales (HEV+P-REEV)

Toyota Corolla Cross: 1.147

Toyota Yaris Cross: 1.021

Hyundai Kona: 715

Ford Territory: 609

MG ZS: 464

Top 5 100 eléctricos (BEV)

Tesla Model Y: 581

Tesla Model 3: 546

Volvo EX30: 303

Maxus Edeliver 3: 286

Renault Kwid E-Tech: 221

Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PREEV)