Este es el ranking de los vehículos electrificados más vendidos este 2026
Se comercializaron 5.411 unidades de autos ecológicos durante mayo.
El mercado de los vehículos electrificados continúa mostrando un fuerte dinamismo en Chile. Según el más reciente informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), durante mayo se comercializaron 5.411 unidades de este tipo, lo que representa un crecimiento cercano al 90% en comparación con igual mes del año anterior.
Gracias a este desempeño, el acumulado de 2026 ya alcanza los 24.213 vehículos electrificados inscritos en el país. La cifra equivale al 68% de las 35.443 unidades que se comercializaron durante todo 2025, evidenciando el acelerado avance que está experimentando este segmento en el mercado nacional.
Por segmento, los enchufables completan 7.802 unidades, mientras que los no enchufables suman 16.411.
A continuación, el listado con los vehículos más comercializados durante los primeros cinco meses de 2026 en Chile.
Top 5 microhíbridos (MHEV)
- Suzuki Fronx: 2.599
- Suzuki Swift: 2.256
- Peugeot Nuevo 2008: 773
- Peugeot 3008: 587
- Suzuki Across: 530
Top 5 híbridos convencionales (HEV+P-REEV)
- Toyota Corolla Cross: 1.147
- Toyota Yaris Cross: 1.021
- Hyundai Kona: 715
- Ford Territory: 609
- MG ZS: 464
Top 5 100 eléctricos (BEV)
- Tesla Model Y: 581
- Tesla Model 3: 546
- Volvo EX30: 303
- Maxus Edeliver 3: 286
- Renault Kwid E-Tech: 221
Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PREEV)
- Changan CS55 Plus IDD: 580
- Riddara RD6 PHEV: 344
- BYD Song Plus: 249
- Jaecoo 7: 215
- BYD Shark: 215
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