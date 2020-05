El Venue llega a fortalecer la presencia de Hyundai en los familiares

En septiembre Hyundai se anotó como la marca más exitosa en el mercado chileno, con 3.307 unidades comercializadas. Si bien aquellos números son positivos para la firma surcoreana, en el acumulado anual cae al cuarto puesto, ubicándose por detrás de Chevrolet, Kia y Suzuki. Precisamente con la idea de cambiar esa realidad en su favor, Hyundai apuesta por un nuevo integrante que llega con la misión de fortalecer el 6,2% de market share en el segmento SUV. Se trata del familiar subcompacto Venue, modelo presentado en julio en el Salón de Nueva York y que ahora arriba a Chile para ubicarse como el entry a la gama de los familiares de Hyundai.

En su aspecto, el Venue recoge el nuevo ADN de Hyundai que encontramos en el Santa Fe (debutó en Chile a mediados de 2018) o en el Palisade, el SUV de ocho pasajeros disponible para el mercado norteamericano. Esta herencia cobra vida con una parrilla octogonal con diseños interiores cromados y rectangulares, la que se apodera de al menos tres cuartos del ancho del frontal y que deja en segundo plano a los grupos ópticos que aparecen rodeados por un marco de luz tipo LED. De perfil, la silueta del Venue posee una línea de cintura que asciende progresivamente desde el frontal hacia la zaga. A su vez, los pasos de rueda sobresalen y llevan un diseño en el mismo color del techo (cuando es bitono). Las llantas pueden ser de 15 o 17 pulgadas, según versión. En la retaguardia, en tanto, el protagonismo recae en un portalón grabado con la leyenda ‘VENUE’. Lleva una discreta antena sobre el final del techo.

En materia de dimensiones, alcanza un largo de 4.040 mm (2.520 mm de distancia entre ejes), cuenta con 1.770 mm de ancho y 1.565 mm de alto. Asimismo, dispone de capacidad para cinco pasajeros y de un maletero con hasta 350 litros de capacidad.

Hyundai Venue: Movido por 123 caballos

Bajo el capó, el subcompacto Venue cuenta con una sola alternativa. Hablamos de un propulsor bencinero de 1.6 litros que desarrolla 123 Hp y 151 Nm de torque a los 4.850 giros. El poder de esta unidad puede transferirse a las ruedas delanteras mediante una caja manual de seis marchas o una automática con mismo número de relaciones. Cuando se liga a la primera transmisión, el Venue entrega un rendimiento mixto de 14,1 km/l, mientras que asociado a la caja AT6, logra 13,5 km/l también en ciclo combinado.

En cuanto a equipamiento, el Venue de entrada integra más bien solo los elementos básicos. Cuenta con los dos airbags obligatorios para homologación, frenos ABS con EBD, cámara y sensor de retroceso, aire acondicionado, pantalla táctil de 8" integrada con Apple CarPlay y Android Auto, bluetooth y mandos al volante. Por su parte, las versiones más equipadas integran el control de estabilidad, asistente de partida en pendiente, climatizador, asientos delanteros calefaccionados, retrovisor electrocromático, faros traseros LED, modos de conducción, smartkey, botón de encendido y volante y pomo de palanca de cambios forrados en cuero.

Los precios de lista para las distintas versiones aún no son revelados por Automotores Gildemeister. El tarifario con financiamiento y bonos es de $ 10.090.000 para el Venue MT Plus, sube a $ 11.590.000 para el MT Value, y lo hace hasta los $ 12.390.000 y $ 12.990.000, para las variantes AT Value y AT Premium, respectivamente. Estará a la venta a contar de la segunda quincena de noviembre.