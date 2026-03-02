SUSCRÍBETE
    Opel anuncia el nuevo Corsa GSE eléctrico deportivo

    El hatchback suma una versión deportiva 100% eléctrica que llegará este año a pedidos.

     

    Opel confirmó la llegada del nuevo Corsa GSE, una variante eléctrica de enfoque deportivo que ampliará la familia GSE de la marca alemana. El modelo se sumará al ya presentado Opel Mokka GSE y estará disponible para pedidos durante este año.

    La sigla GSE —que identifica a los modelos eléctricos de mayor desempeño de la firma— debutó en esta nueva etapa con el Mokka GSE, que incluso obtuvo el reconocimiento “Volante de Oro 2025” como “Mejor Vehículo Compacto”. Ahora será el turno del Corsa de adoptar esa identidad.

    El Opel Corsa es uno de los modelos más conocidos de la marca en Europa. En su nueva versión GSE, mantendrá la base de la generación actual, pero incorporará elementos de diseño propios de esta línea, con una propuesta más marcada en lo estético y en la puesta a punto.

    “Las tres letras GSE representan alto rendimiento eléctrico y dinámica superior. El nuevo Corsa GSE une ambos mundos”, señaló Florian Huettl, CEO de Opel. Según explicó, será la versión eléctrica de mayor enfoque deportivo dentro de la gama del hatchback.

    La marca anticipa una experiencia de conducción ágil y con respuesta inmediata, propia de los sistemas eléctricos, junto con una configuración pensada para quienes buscan sensaciones más directas al volante, sin emisiones locales.

    Con esta incorporación, Opel refuerza su estrategia en torno a modelos eléctricos con identidad deportiva. El Mokka GSE, por ejemplo, declara un consumo energético de 18,5 kWh/100 km bajo ciclo WLTP y emisiones de CO₂ de 0 g/km, con etiqueta A.

    En el caso del Corsa GSE, los detalles técnicos se darán a conocer más adelante. Por ahora, la marca confirma que los pedidos comenzarán dentro de este año y que pronto habrá más información sobre equipamiento, autonomía y cifras de desempeño.

