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    Toyota GRMN Corolla: el hot hatch más extremo que puedes encontrar

    La división Gazoo Racing presentó la versión más radical del GR Corolla, un modelo desarrollado en Nürburgring que suma mejoras aerodinámicas, más torque, menos peso y una puesta a punto inspirada directamente en el automovilismo.

     

    Pensado para quienes buscan la máxima conexión entre conductor y máquina, el nuevo Toyota GRMN Corolla lleva el concepto de deportivo compacto a un nivel superior. Desarrollado en circuitos de competición y perfeccionado en Nürburgring, este modelo concentra las lecciones aprendidas por Gazoo Racing en años de experiencia en las pistas.

    La receta combina ligereza, precisión y una preparación específica para ofrecer el máximo rendimiento, para posicionarse como la versión definitiva del modelo, incorporando una serie de mejoras enfocadas exclusivamente en la conducción deportiva.

    Bajo el capó mantiene el conocido motor tricilíndrico turboalimentado de 1,6 litros, capaz de desarrollar 304 caballos de fuerza, aunque ahora aumenta su torque hasta los 415 Nm, 15 Nm más que el modelo convencional. La entrega de fuerza fue optimizada especialmente entre las 3.600 y 4.800 rpm, una zona clave para acelerar con contundencia a la salida de las curvas.

    La transmisión continúa siendo una caja manual de seis velocidades de relaciones cerradas, asociada al sistema de tracción integral GR-Four, cuya electrónica fue recalibrada para mejorar la estabilidad y la distribución del par en conducción extrema.

    Uno de los apartados más trabajados es la aerodinámica. El GRMN incorpora capó, conductos laterales y alerón trasero fabricados en fibra de carbono. Este último cuenta con cinco posiciones de ajuste manual, permitiendo adaptar la carga aerodinámica según el circuito o las preferencias del conductor.

    La suspensión también recibe una profunda revisión con amortiguadores monotubo específicos, desarrollados durante las pruebas realizadas en Nürburgring y en la serie japonesa Super Taikyu. A ello se suman neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 de alto agarre, más anchos que los utilizados por el GR Corolla estándar.

    La reducción de peso fue otro objetivo prioritario. Gracias al uso de materiales ligeros, la eliminación de las plazas traseras y la incorporación de nuevos asientos tipo baquet fabricados en polímero reforzado con fibra de vidrio, el GRMN Corolla rebaja su masa en 30 kilos respecto al modelo base.

    El interior también refleja su orientación deportiva. Destacan los asientos exclusivos, molduras de fibra de carbono, detalles en rojo, una placa numerada de serie y la firma de Akio Toyoda, conocido en el mundo de las carreras como “Morizo”.

    La producción será limitada y estará destinada principalmente a Japón, Norteamérica y Australia, convirtiendo al GRMN Corolla en una de las interpretaciones más puras y exclusivas del concepto hot hatch moderno.

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