Toyota renueva el Corolla Cross reforzando su apuesta tecnológica

La actualización del Toyota Corolla Cross llega con una serie de novedades enfocadas en reforzar su atractivo visual, elevar la experiencia a bordo y ampliar la oferta tecnológica y de seguridad de uno de los SUV más vendidos de Latinoamérica.

Uno de los mayores focos de esta renovación está en la variante GR Sport, que adopta una imagen más agresiva inspirada en el ADN de competición de Gazoo Racing. Destacan una nueva parrilla trapezoidal, parachoques exclusivos, llantas de aleación rediseñadas con centros en negro, además de nuevos detalles en el portón trasero y molduras laterales que refuerzan su carácter deportivo.

La transformación también alcanza al habitáculo. El modelo incorpora nuevos asientos deportivos con tapicería específica, pedales deportivos para acelerador y freno, además de una consola central rediseñada con terminaciones exclusivas. Este elemento, disponible en toda la gama, busca mejorar la ergonomía y la integración de los controles de conducción.

En materia tecnológica, el Corolla Cross incorpora el sistema Toyota Play 2.0 con una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas de alta definición. A ello se suma la integración de los Servicios Conectados de Toyota, que permiten acceder desde una aplicación móvil a información en tiempo real sobre el estado del vehículo, diagnósticos, mantenimiento, geolocalización y conectividad Wi-Fi para varios dispositivos.

La seguridad también recibe mejoras. Todas las versiones incluyen de serie el paquete Toyota Safety Sense, compuesto por asistente de precolisión, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y luces altas automáticas. Además, cuenta con siete airbags, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con asistencia de frenado y una estructura diseñada para absorber impactos.

Otra de las novedades es la incorporación del sistema TPMS de monitoreo de presión de neumáticos en toda la gama, una tecnología que contribuye a mejorar la estabilidad, reducir el desgaste irregular de los neumáticos y optimizar el consumo de combustible.

En el apartado mecánico, el SUV mantiene dos alternativas. La versión híbrida combina un motor 1.8 litros de ciclo Atkinson con dos propulsores eléctricos, ofreciendo menores consumos y reducidas emisiones.

Por su parte, las variantes equipadas con el motor 2.0 Dynamic Force desarrollan hasta 175 hp y se asocian a una transmisión Direct Shift CVT con diez marchas simuladas, diseñada para entregar respuestas más ágiles y una conducción eficiente.