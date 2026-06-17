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    Vehículos electrificados en Chile ya suman el 68% de todo el 2025

    Tanto entre los enchufables como los no enchufables, se observaron considerables aumentos durante mayo, respecto del año anterior. Pese a eso, la ANAC considera baja la participación de mercado del primer segmento.

     
    FRIMU EUGEN

    La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) entregó los resultados de ventas de vehículos electrificados durante el mes de mayo. Las cifras son positivas: hubo 5.411 unidades comercializadas, casi un 90% más que en el mismo mes de 2025.

    De esta forma, durante este año se han patentado 24.213 vehículos ecológicos en el país, un 68% de los 35.443 que se vendieron durante todo el curso pasado.

    En el detalle de los cinco primeros meses del año, los enchufables completan 7.802 unidades, mientras que los no enchufables suman 16.411, confirmándose como la principal puerta de entrada a la movilidad sostenible en el país.

    En el detalle de los cinco primeros meses del año, los enchufables completan 7.802 unidades, contra las 2.966 de 2025 (+263%), mientras que los no enchufables suman 16.411 (8.865 y +185%), confirmándose como la principal puerta de entrada a la movilidad sostenible en el país.

    Pese a las cifras, en la ANAC mantienen su preocupación por no alcanzar aún la participación de mercado buscada en el grupo de los enchufables, que incluye a los 100% eléctricos, a los híbridos enchufables y los eléctricos de rango extendido.

    Las 1.579 unidades vendidas en mayo implican un incremento de 125,9% respecto del mismo mes de 2025 y un acumulado de 2026 de 7.802 patentamientos, un alza de 162,9% respecto del año pasado.

    “Estos resultados reflejan que Chile sigue en una etapa de adopción temprana en materia de electromovilidad enchufable. Aunque el crecimiento porcentual es alto, la penetración acumulada de 6,1% sigue lejos de los niveles necesarios para alcanzar una masificación efectiva, y también de la trayectoria requerida para cumplir una meta de 20% de penetración al 2030, que a este ritmo exigiría multiplicar por cuatro el volumen actual de ventas de vehículos enchufables”, señala el informe.

    Para avanzar, la ANAC insiste en la necesidad de acelerar la incorporación de nuevas tecnologías y también “revisar las condiciones regulatorias y de política pública, que hoy están dificultando una transición más rápida y realista”.

    Según su posición, el debate sobre eficiencia energética y electromovilidad “debe considerar incentivos al usuario, una expansión más robusta de la infraestructura de carga y un marco normativo alineado con la realidad internacional”.

    Más sobre:NoticiasANACVehículos eléctricosVehículos híbridosElectromovilidadIndustria automotriz

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