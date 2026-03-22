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    Al menos seis personas mueren luego que helicóptero militar se estrellara en Qatar

    Uno de los siete ocupantes de la aeronave se mantenía desaparecido tras el último reporte de las autoridades.

    Por 
    Europa Press
     
    Sebastián Yeza
    Referencial. Wang Qiang

    El Gobierno de Qatar ha confirmado este domingo la muerte de seis de los siete ocupantes de un helicóptero militar “por un fallo técnico”, según las autoridades.

    El séptimo ocupante del helicóptero sigue dado por desaparecido después de que el aparato se estrellara en aguas territoriales de Qatar durante una misión de rutina, según informó en un primer momento el Ministerio del Interior.

    A través de un comunicado de prensa, desde la cartera qatarí extendieron sus “más profundas condolencias y sincera solidaridad con las familias de los fallecidos”.

    Igualmente, dijeron que se han desplegado equipos especializados para “localizar a la última persona desaparecida”.

    Qatar ha sido uno de los estados del Golfo que ha sufrido ataques de represalia iraníes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de bombardeos contra Irán a finales de febrero.

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    Más sobre:QatarEstados UnidosIsraelEEUUMedio OrienteGolfoHelicópteroAccidente militar

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