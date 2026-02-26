SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Por 
    Oleksandra Matviichuk

    Es el cuarto invierno de la invasión a gran escala. Y es muy difícil. Los misiles y drones rusos destruyen deliberadamente la infraestructura energética de la cual depende la supervivencia de la población civil. En enero y febrero, la temperatura desciende hasta menos veinticinco grados centígrados. Las ciudades ucranianas literalmente se congelan. Millones de personas tienen acceso limitado, o no tienen acceso en absoluto, a la calefacción, el agua y la electricidad.

    Recuerdo que en 2022, cuando los rusos empezaron por primera vez a golpear la infraestructura, apareció en las redes una foto de una maestra de Kyiv. Está con un abrigo rojo, un gorro caliente, en cuclillas junto a un poste metálico sobre el que puso su computador, justo en la calle, cerca de una tienda donde funciona un generador y hay señal de internet. Y allí, en pleno frío, les da una clase a los niños. Y pensé que los rusos habían venido a quitarnos todo: nuestra tierra, nuestra libertad, nuestro futuro, la educación de nuestros hijos. Pero esa maestra de Kyiv decidió no entregarles nada. Y hasta una cosa tan sencilla como darles clase a los niños se convirtió en un acto de resistencia.

    Sé por experiencia propia que, cuando no puedes confiar en el sistema internacional de paz y seguridad, siempre puedes confiar en las personas. Estamos acostumbrados a pensar en categorías de Estados y organizaciones intergubernamentales, pero la gente común tiene mucha más fuerza de la que ella misma imagina.

    Hace cuatro años estaba en Kyiv cuando las tropas rusas intentaban cercarla. En aquel momento, nadie creía que pudiéramos resistir una amenaza militar tan poderosa. Recibíamos cada mañana como una victoria, porque habíamos logrado aguantar una noche más. Recuerdo cómo las organizaciones humanitarias internacionales evacuaban a su personal. Pero la gente común se quedó y empezó a resistir. Las personas comunes empezaron a hacer cosas extraordinarias.

    Una de esas personas era mi amiga Victoria Amelina, la escritora ucraniana. En los primeros días de la invasión a gran escala, interrumpió un viaje y regresó a Ucrania. Muy pronto se incorporó al trabajo de documentación de crímenes de guerra. Y además hacía muchas cosas en paralelo. Recuerdo que le decía: haces demasiado y ya estás al borde del agotamiento: escribes un libro, documentas crímenes de guerra, vas a misiones de campo, haces trabajo voluntario. ¿Cómo puedes asumir más proyectos? Pero ella respondía que tenía una sensación persistente de no estar haciendo lo suficiente. Y que no sabía cuánto tiempo le quedaba a ella y, al final, a todos nosotros.

    Un mes después de esa conversación, un misil ruso impactó un restaurante en Kramatorsk. En ese momento Vika estaba allí acompañando al Donbas a un grupo de colombianos que promueven la campaña de solidaridad ¡Aguanta Ucrania!. Sufrió una herida grave y cayó en coma. Tal vez suene absurdo, pero le escribía mensajes todos los días. Estaba convencida de que despertaría y leería todo. Y aun cuando una amiga común, que estaba a su lado en cuidados intensivos, me dijo que no solo debía prepararme, sino aceptar lo inevitable, respondí que, aun así, no perdía la esperanza.

    No hace mucho revisé por primera vez esa última conversación que Vika nunca llegó a leer. Y esto es lo que quiero decirles.

    Primero. Durante tres siglos, los ucranianos vivieron a la sombra del imperio ruso. Por eso entramos en esta guerra como una sociedad sin contexto. Nuestra historia no fue escrita por nosotros. Somos un país con una literatura clásica sin traducir. Las personas en otros continentes sabían de nuestra parte del mundo solo que aquí estaba Rusia. Un imperio no es solo la posesión de tierras, recursos y personas. Es la posesión del conocimiento, es decir, el derecho a nombrar las cosas.

    Segundo. Putin afirma abiertamente que no existe la nación ucraniana, así como tampoco existen la lengua o la cultura ucranianas. Desde hace doce años documentamos cómo esas palabras se convierten en una práctica terrible en los territorios ocupados. Los rusos eliminan físicamente a las personas activas en las comunidades, prohíben la lengua ucraniana, saquean el patrimonio cultural ucraniano y educan a los niños ucranianos con manuales rusos en los que Ucrania no existe como Estado.

    Y por último. Esta guerra tiene una dimensión de valores. No es una guerra entre dos países, sino entre dos sistemas: el autoritarismo y la democracia. Putin busca demostrar que un país con poder de veto en la ONU y armas nucleares puede permitirse todo lo que quiera. Incluso privar a toda una nación de su identidad y su libertad. Y la libertad, para los ucranianos, no es solo un valor de autoexpresión, es un valor de supervivencia. No habríamos sobrevivido ni surgido como nación si no hubiéramos aspirado obstinadamente a la libertad durante todos estos siglos.

    Por eso, pese a todo, hay personas que enseñan a los niños ucranianos. Hay personas que escriben libros ucranianos. Hay personas que preservan su memoria.

    Sembramos. Sembramos semillas. Sembramos incluso en invierno, cuando todo está congelado. Sembramos aquello que no teme al frío. Sembramos como un acto de fe, porque sabemos que la primavera llegará inevitablemente y todo lo que sembremos brotará. Y sí, es un trabajo a largo plazo. Pero quien piensa en el largo plazo, gana.

    Cuando releía aquella conversación que Vika nunca alcanzó a leer, recordaba todo lo importante que logró hacer en su corta vida; pensaba en el amor que compartió generosamente conmigo, con su familia y con nuestras amigas; revisaba las fotos de su libro inconcluso sobre mujeres en la guerra, que fue publicado después de su muerte y traducido a varios idiomas. La vida humana es frágil. Pero aun así, puede estar llena de sentidos eternos.

    Ahora sé mucho sobre lo que es la esperanza. La esperanza no es la convicción de que todo saldrá bien. Es la profunda conciencia de que todos nuestros esfuerzos tienen sentido.

    Por Oleksandra Matviichuk, presidenta del Centro para las Libertades Civiles, en 2022 recibió el Premio Nobel de Paz. “Cartas de Ucrania” es un proyecto de la campaña de solidaridad latinoamericana ¡Aguanta Ucrania! en conjunto con PEN Ucrania, UkraineWorld e Instituto Ucraniano.

    Más sobre:UcraniaRusiaKievMoscúOleksandra MatviichukGuerra en Ucrania

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expertos esperan que tasa de desempleo siga en torno al 8% e informalidad impulsará la creación de puestos de trabajo

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Multas de hasta $170 mil, 168 infracciones y 34 vehículos retirados: la otra cara del Festival de Viña del Mar

    Disputa Desbordes vs SLEP llega a tribunales: alcalde busca revertir cesión de colegios o indemnización

    Fuero sindical los protege: dos gendarmes imputados en Operación Apocalipsis aún integran Gendarmería

    Lo más leído

    1.
    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    2.
    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    3.
    Un juez de EE.UU. declara ilegal la política de Seguridad Nacional para deportar migrantes a terceros países

    Un juez de EE.UU. declara ilegal la política de Seguridad Nacional para deportar migrantes a terceros países

    4.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    5.
    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Corte de Apelaciones de Iquique define terna de postulantes a fiscal regional de Tarapacá
    Chile

    Corte de Apelaciones de Iquique define terna de postulantes a fiscal regional de Tarapacá

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Disputa Desbordes vs SLEP llega a tribunales: alcalde busca revertir cesión de colegios o indemnización

    Expertos esperan que tasa de desempleo siga en torno al 8% e informalidad impulsará la creación de puestos de trabajo
    Negocios

    Expertos esperan que tasa de desempleo siga en torno al 8% e informalidad impulsará la creación de puestos de trabajo

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile

    SEC aplica nueva multa por apagón de febrero de 2025 y ahora sanciona a AES Andes

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    “Orden y paciencia”: Fernando de Paul revela las claves del repunte de Colo Colo de cara al Superclásico
    El Deportivo

    “Orden y paciencia”: Fernando de Paul revela las claves del repunte de Colo Colo de cara al Superclásico

    Francisco Meneghini aborda la cláusula que puede marcar su salida de la U tras el Superclásico

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”
    Cultura y entretención

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias
    Mundo

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?