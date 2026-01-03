Falta de electricidad y agua, protestas por la inflación y riesgo de guerra: Las crisis paralelas que ponen en jaque a Irán

Un iraní porta un retrato del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, durante una manifestación antiisraelí en Teherán, el 20 de junio de 2025. Foto: Archivo

Entre las amenazas externas y el deterioro acelerado de las condiciones dentro del país, los iraníes están atravesando uno de los momentos más complicados para la República Islámica. Mientras crecen las advertencias bélicas desde Washington y Tel Aviv, en las calles se han multiplicado las protestas por el colapso económico, la crisis energética y la escasez de agua.

Luego de que Mohammad Reza Farzin, jefe del Banco Central de Irán, renunciara el lunes al ver que la moneda de la nación, el rial, se desplomaba a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense, los comerciantes iraníes comenzaron las protestas generalizadas en varias ciudades importantes.

Las imágenes mostraban carreteras en la capital de Irán, Teherán, llenas de manifestantes el lunes, interrumpiendo el tráfico y obstruyendo las carreteras. Irán registra actualmente una inflación interanual del 42% , mientras su moneda continúa en proceso de devaluación desde la restauración de las sanciones internacionales a fines de septiembre, impulsada por Alemania, Francia y Reino Unido .

NEW: The head of 🇮🇷 Iran’s central bank, Mohammad Reza Farzin, resigned Monday as protests broke out in Tehran following a sharp collapse in the national currency.



Iran’s rial hit a record low of 1.42 million per U.S. dollar on Sunday.



pic.twitter.com/gQOOSVrC3H — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) December 30, 2025

Los medios de comunicación estatales también reconocieron las protestas, pero reaccionaron rápidamente para enfatizar que los comerciantes solo están preocupados por las condiciones económicas y no tienen reparos en el establecimiento teocrático que ha estado gobernando el país desde una revolución de 1979 que derrocó al shah de Irán respaldado por Estados Unidos.

Pero las protestas se extendieron por todo Irán este martes después de que el presidente estadounidense Donald Trump y otros funcionarios de la administración expresaran su apoyo a los manifestantes. Hablando el lunes, el inquilino de la Casa Blanca señaló el colapso económico de Irán y el descontento público de larga data, sin dejar de pedir un cambio de régimen.

Una moto policial arde durante una protesta por la muerte de Mahsa Amini, una mujer que falleció tras ser arrestada por la "policía de la moral", en Teherán, el 19 de septiembre de 2022. Foto: Archivo WANA NEWS AGENCY

Las protestas se han convertido en las más grandes en Irán desde 2022, después de la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años, por presunto incumplimiento de estrictas leyes islámicas sobre pañuelos en la cabeza.

En esa oportunidad, cientos de personas murieron, más de 20.000 personas fueron arrestadas y varias personas fueron ejecutadas en relación con las protestas antes de que disminuyeran. Las autoridades culparon a la influencia extranjera y a los “alborotadores” de tratar de desestabilizar el país, como lo hicieron con las rondas anteriores de protestas.

El Departamento de Estado norteamericano dijo en una publicación el miércoles que estaba preocupado por los informes de que los manifestantes enfrentaban “intimidación, violencia y arrestos” y pidió a las autoridades que pusieran fin a la represión.

Sin embargo, las manifestaciones aún no han alcanzado todo el país y no han sido tan intensas como las que rodearon la muerte de Amini, aseguró Euronews.

Con todo, Trump advirtió este viernes al gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la población iraní “si dispara y asesina a manifestantes pacíficos”, después de que al menos seis personas, entre ellas un agente, murieran en los enfrentamientos que se produjeron este jueves durante el quinto día de protestas que se celebraron en varias partes del país.

“Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió Trump en Truth Social, desde donde advirtió que están “listos y preparados para actuar”.

Crisis energética

La caída de la moneda está lejos de ser el único problema. Durante años, Irán también ha estado lidiando con una crisis energética exacerbante, que ha contribuido periódicamente a la contaminación del aire mortal que se cobra decenas de miles de vidas cada año.

El viceministro de Salud, Alireza Raisi, dijo a los medios estatales este mes que 58.975 iraníes habían muerto como resultado de respirar partículas de PM2.5 durante el año que terminó en marzo. Eso significa 161 muertes por día.

Las víctimas fallecieron de enfermedad cardíaca, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes cerebrovasculares e infección del tracto respiratorio inferior directamente relacionada con la contaminación del aire, según el funcionario.

En 14 centrales eléctricas, las autoridades han quemado durante años mazut, un residuo oscuro de petróleo con alto contenido de azufre y otras impurezas, cada vez que se quedan sin gas natural para alimentar a los generadores de electricidad. Esto sucede cada año debido a lo que los observadores llaman mala gestión crónica e infraestructura envejecida.

Iran’s Health Ministry has urged Hormozgan residents to stay indoors due to toxic nitrogen dioxide gas and other toxic gasses released after the explosion at Shahid Rajaee Port. pic.twitter.com/gGISTPvau2 — Open Source Intel (@Osint613) April 26, 2025

Y ocurre a pesar de que Irán, fuertemente sancionado, tiene las segundas reservas de gas natural probadas más grandes del mundo y las terceras mayores reservas de petróleo crudo. Las espesas y sofocantes capas de esmog cubrieron Teherán el lunes, incluso cuando el tráfico era ligero mientras el país se cerraba para observar una fiesta religiosa.

Unas imágenes tomadas el sábado desde la montaña Tochal de casi 4.000 metros de altura, adyacente al norte de Teherán, mostró que la capital ya no era visible bajo las capas de contaminantes. La ciudad de alrededor de 10 millones ha estado entre las cinco más contaminadas del mundo en los últimos días.

El índice de contaminación se situó en más de 200 el lunes temprano para una clasificación “muy poco saludable” con una alta concentración de partículas PM2.5 en el aire, que pueden causar problemas respiratorios, empeorar problemas cardíacos y perjudicar la función pulmonar, especialmente para los niños, los ancianos y aquellos con vulnerabilidades de salud.

Un índice “bueno” es de cero a 50, mientras que un índice “moderado” es de 51 a 100.

#Iran’s environmental crisis is a direct result of regime policy, not geography.



Hadi Kiadaliri, vice president of Iran’s Forestry Association, says Iran has become the world’s leading country in soil erosion, warning that restoring soil fertility in the Zagros region alone… pic.twitter.com/82WtNn4FTI — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) December 28, 2025

La televisión estatal dijo que se esperaba que las condiciones climáticas de Irán permanecieran prácticamente sin cambios hasta el final de la semana, con apenas viento fuerte o lluvia viniendo al rescate. Se espera que las inversiones climáticas, que atrapan el aire más cálido y lleno de esmog cerca de la superficie de la Tierra y evitan que se disperse, empeoren la situación, al igual que los vehículos y motos de altas emisiones.

La Organización Meteorológica de Irán ha emitido advertencias de salud por el aumento de la contaminación del aire en Teherán, Karaj, Arak, Isfahan, Tabriz, Mashhad, Ahvaz y Urmia. Las escuelas y oficinas han sido cerradas en varias ciudades. Las autoridades de Teherán aún no han anunciado cierres a pesar del aire peligroso.

Sequías sin precedentes

Por otro lado, Irán se enfrenta a sequías sin precedentes. La capital, Teherán, está siendo devastada por una crisis del agua que se ha estado acumulando durante más de 20 años y ahora está alcanzando consecuencias inevitablemente catastróficas. La escasez de agua ha sido una amenaza en Irán desde 2011, y el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, reconoció el problema varias veces en sus discursos.

La mayoría de las represas que alimentan a Teherán y un gran número de grandes ciudades de todo Irán continúan en niveles casi vacíos en medio de la crisis del agua.

Las precipitaciones de Teherán en los dos primeros años de este año (que comenzó el 1 de octubre) fueron cercanas a cero. Hasta ahora, Irán ha logrado retrasar la crisis a través de una gran dependencia del agua subterránea, recurriendo ampliamente a los acuíferos (capas subterráneas de agua) para satisfacer su demanda, negando la creciente sequía y desestimando las advertencias de los científicos.

Iran's critical water shortage, exacerbated by decades of mismanagement and drought, threatens to make Tehran uninhabitable https://t.co/4fefXde4Gr pic.twitter.com/C3qwdgo3uh — Reuters (@Reuters) November 12, 2025

Sin embargo, los recursos hídricos subterráneos de Irán han estado sobrecargados durante décadas y ya no tienen la capacidad de evitar aún más la sequía. En este escenario, se teme que Teherán sufra el “Día Cero”, cuando el suministro de agua se agota por completo y los grifos se agotan en toda la ciudad. Los funcionarios informan que esto puede ocurrir en un futuro muy cercano, en cuestión de unas pocas semanas o incluso días.

Presión por programa nuclear

La continua disminución del poder adquisitivo para 90 millones de iraníes se produce en medio de una creciente presión de Estados Unidos, Israel y sus aliados europeos sobre el programa nuclear de Irán. El presidente Trump dijo el lunes que apoyaría más ataques israelíes contra la República Islámica si Teherán se mueve para reconstruir sus capacidades de misiles de largo alcance o avanzar su programa de armas nucleares.

Los comentarios se produjeron después de que Trump insistiera en que las capacidades nucleares de Irán fueron “completa y totalmente destruidas” por los ataques estadounidenses en sitios clave de enriquecimiento nuclear en junio pasado. Funcionarios israelíes, sin embargo, han expresado su preocupación de que Teherán pueda estar reconstruyendo su arsenal de misiles de largo alcance capaces de atacar a Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organiza una cena bilateral para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Salón Azul, el 7 de julio de 2025. Foto: Daniel Torok/Casa Blanca Daniel Torok

Así, funcionarios israelíes y sus aliados estadounidenses están golpeando los tambores de la guerra contra Irán una vez más, argumentando que la amenaza de los misiles de Teherán debe abordarse con urgencia. Israel y Estados Unidos atacaron a Irán en junio durante una guerra de 12 días que mató a más de 1.000 personas, incluidos civiles, docenas de comandantes militares y de inteligencia de alto rango y científicos nucleares.

Los ataques también dañaron o destruyeron significativamente la mayoría de las instalaciones nucleares de Irán, que estaban bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Desde entonces, al organismo de control se le ha negado la entrada a los sitios bombardeados, sin ningún avance diplomático a la vista.

Los analistas han dicho que otro enfrentamiento con Irán sería una fuerte oposición a las prioridades de política exterior declaradas por Trump.

Sina Toossi, miembro principal del think tank Centro de Política Internacional, comentó a Al Jazeera que mientras Trump está presionando para profundizar la cooperación económica y forjar los lazos diplomáticos entre Israel y los Estados árabes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está buscando el dominio militar sobre la región.

“Este deseo de la participación perpetua de Estados Unidos, de que las guerras perpetuas contra Irán realmente rompan al Estado iraní, refleja el objetivo de Israel de dominio indiscutido, hegemonía indiscutida y expansionismo”, dijo Toossi.

“Y por eso creo que eso está en la raíz de los objetivos de Netanyahu y la dirección en la que quiere empujar a Estados Unidos a apoyar, pero eso va a llegar a un punto crítico con los intereses de Estados Unidos yendo en otra dirección y queriendo más estabilidad en la región que no requiera una participación militar estadounidense directa”.

Iranian President Warns Israel and U.S. of “More Decisive Response” to Any Attack



Iranian President Masoud Pezeshkian said Iran’s security forces are now stronger in both equipment and manpower, despite ongoing challenges, than they were at the time of Israel’s previous attack.… pic.twitter.com/5TgC81x3cr — Aamaj News English (@aamajnews_EN) December 28, 2025

Irán, por su parte, ha dicho que ya no está enriqueciendo uranio en ningún sitio del país, una afirmación destinada a indicar la apertura a posibles negociaciones con las potencias occidentales sobre su programa nuclear. Aún así, ha prometido ofrecer una respuesta “mucho más dura, más aplastante y más dañina” a cualquier acción hostil, tras los comentarios del presidente del país, Masoud Pezeshkian, declarando que Irán está efectivamente en guerra con Estados Unidos.

En un comunicado emitido el lunes, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió que no toleraría las amenazas a la seguridad de la nación o a su pueblo, según la Agencia de Noticias Tasnim de Irán. Los comandantes iraníes dijeron que las Fuerzas Armadas permanecen en plena preparación y advirtieron que cualquier error de cálculo futuro por parte de los enemigos se vería con una fuerza abrumadora.