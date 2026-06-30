“¡Felicitaciones Paraguay!”: Kast llega a Asunción para la Cumbre del Mercosur y destaca clasificación mundialista

El presidente José Antonio Kast aterrizó la tarde de este lunes en Paraguay para participar en la Cumbre del Mercosur, encuentro que reunirá entre este martes y miércoles en Asunción a los jefes de Estado de los países miembros del bloque, además de autoridades de naciones asociadas.

El mandatario llegó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi junto con la delegación oficial chilena, donde fue recibido por el canciller paraguayo Rubén Ramírez, como parte del protocolo de bienvenida dispuesto para las delegaciones extranjeras.

Tras su llegada, Kast publicó un mensaje en su cuenta de X, donde comentó que siguió la definición por penales entre las selecciones de Alemania y Paraguay en el Mundial 2026, felicitando al combinado local por su clasificación.

“Llegamos a Asunción y aprovechamos de ver la emotiva definición a penales entre Alemania y Paraguay. Un gran triunfo que tiene a otro Latinoamericano en los octavos de final del Mundial. ¡Felicitaciones Paraguay!”, escribió el jefe de Estado.

Llegamos a Asunción y aprovechamos de ver la emotiva definición a penales entre Alemania y Paraguay. Un gran triunfo que tiene a otro Latinoamericano en los octavos de final del Mundial. ¡Felicitaciones Paraguay! 🇨🇱🇵🇾 pic.twitter.com/S8iMqnB6HE — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 30, 2026

Tras abandonar el terminal aéreo, Kast iniciará su agenda oficial en la nación sudamericana con una cena organizada por el embajador de Chile en Paraguay, Hernán Brantes, actividad que se realizará en la residencia del diplomático en el barrio Villa Aurelia de la capital paraguaya.

El jefe de Estado continuará este martes con una serie de actividades oficiales, cuyo eje central será su participación en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, instancia en la que se abordarán temas relacionados con la integración regional, el comercio y la cooperación entre los países participantes.

En la cita estarán presentes los mandatarios de los cinco Estados parte del Mercosur: Javier Milei (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay). A ellos se sumarán los presidentes José Antonio Kast, y Daniel Noboa, de Ecuador, además de cancilleres de otros países asociados al bloque, entre ellos Colombia y Panamá.

Uno de los principales temas de la cumbre será el cierre de la presidencia pro tempore de Paraguay al frente del Mercosur, período que estuvo marcado por la firma del tratado de libre comercio entre el bloque y la Unión Europea, acuerdo negociado durante más de dos décadas y que comenzó a aplicarse de manera provisional el pasado 1 de mayo.