Los 12 multimillonarios de la administración Trump: la Casa Blanca más rica de la historia moderna

Trump gesticula al asistir a la 79ª cena anual de la Fundación Alfred E. Smith en la ciudad de Nueva York, el 17 de octubre de 2024. Foto: Archivo

Con una fortuna de 5.100 millones de dólares, el Presidente norteamericano, Donald Trump, trajo consigo al poder a 12 multimillonarios, convirtiendo a su administración en la más rica de la historia moderna de Estados Unidos. El hombre más rico del mundo, el dueño de los Houston Rockets, y el exdirector ejecutivo de World Wrestling Entertainment son solo algunos de los magnates que han ocupado puestos en su administración republicana este año.

En total, el patrimonio neto de la administración ascendía a 390.600 millones de dólares en marzo de este año. Si bien administraciones anteriores han incluido a los ultrarricos, la riqueza de este grupo es mayor incluso que la de la primera administración Trump, anteriormente la más rica de la historia de Estados Unidos.

Excluyendo a Elon Musk, quien invirtió más de 294 millones de dólares en contribuciones para apoyar a Trump y otros republicanos en 2024, los multimillonarios de la administración Trump, junto con sus cónyuges, donaron más de 52 millones de dólares al mandatario, a los PAC pro-Trump y al Comité Nacional Republicano solo en la campaña de 2024, según un análisis del diario The Washington Post.

Trump habla con los medios tras reunirse con republicanos en el Capitolio, en Washington, el 13 de junio de 2024. Foto: Archivo Evelyn Hockstein

“Los miembros del equipo del Presidente Trump son patriotas externos”, escribió la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado, “con décadas de exitosa experiencia en el sector privado que ahora sirven con orgullo a nuestro país”.

El patrimonio neto total de los multimillonarios de la administración Trump, al 4 de junio, ascendía a al menos 450.000 millones de dólares, lo cual es más que el PIB de 175 países diferentes. Solo el patrimonio neto del gabinete de Trump, excluyendo a Musk y otros, ascendía a al menos 13.800 millones de dólares, según datos de U.S. News & World Report.

En comparación, el patrimonio neto total del gabinete del expresidente Joe Biden fue de aproximadamente 118 millones de dólares, mientras que el patrimonio neto total del primer gabinete de Trump fue de aproximadamente 6.200 millones de dólares. Antes de Trump, el patrimonio neto del gabinete del expresidente Barack Obama fue de aproximadamente 2.800 millones de dólares en su segundo mandato, según Forbes.

En el gabinete de Trump

El patrimonio del Presidente de Estados Unidos es de 5.100 millones de dólares. En 2017, el año en que Trump asumió la presidencia por primera vez, Forbes estimó su patrimonio neto en torno a los 3.500 millones de dólares. Este se redujo, en parte, debido a la disminución de las ganancias de sus propiedades en Midtown Manhattan. Desde entonces, su patrimonio neto ha superado los 5.000 millones de dólares, en gran medida gracias a inversiones más allá del sector inmobiliario, como las criptomonedas y su plataforma de redes sociales Truth Social.

Trump firma un documento mientras Howard Lutnick está de pie cerca de él, en la Casa Blanca, en Washington, el 3 de febrero de 2025. Foto: Archivo Elizabeth Frantz

Howard Lutnick, el secretario del Departamento de Comercio, tiene un patrimonio neto de 3.200 millones de dólares. Durante mucho tiempo fue director ejecutivo de la firma de servicios financieros Cantor Fitzgerald. Él y su esposa no contribuyeron a la campaña de Trump de 2016, pero donaron 550.000 dólares al candidato, a los comités de acción político (PAC) pro-Trump y al Comité Nacional Republicano para las elecciones de 2020. En el ciclo electoral de 2024, donó 8,8 millones de dólares, y el mandatario republicano lo nombró copresidente de su transición. Y este año, la familia Lutnick contribuyó al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca de Trump.

Linda McMahon, la secretaria de Educación, cuenta con un patrimonio neto de 3.000 millones de dólares a partir de la lucha libre. World Wrestling Entertainment, que cofundó con su esposo multimillonario, Vince McMahon, organizó WrestleMania en la Plaza Trump de Atlantic City, Nueva Jersey, en 1988 y 1989. Linda, quien se postuló dos veces al Senado de Estados Unidos por Connecticut, donó más de 40 millones de dólares a las candidaturas de Trump a la Casa Blanca, dirigió la Administración de Pequeñas Empresas durante su primer mandato y formó parte de la junta directiva de la empresa matriz de Truth Social. En el ámbito educativo, formó parte de la junta directiva de la Universidad del Sagrado Corazón durante 14 años y de una junta estatal en Connecticut durante un año.

Trump y la secretaria de Educación, Linda McMahon. Foto: Archivo

Steve Witkoff, el asistente del presidente, tiene un patrimonio neto de 2.000 millones de dólares. Hace 39 años, Trump olvidó su billetera en una tienda de delicatessen de Nueva York. Witkoff le compró un sándwich. Ahora, Witkoff -abogado convertido en multimillonario magnate inmobiliario- es el enviado especial de Trump para misiones de paz. Participó en el acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel, en las conversaciones sobre la guerra en Ucrania y en al menos un intercambio de prisioneros.

Gran parte de la riqueza de Witkoff proviene de su empresa de desarrollo inmobiliario, según Forbes. Cuando la firma de criptomonedas World Liberty Financial publicó un documento corporativo en octubre de 2024, este afirmaba que las familias Trump y Witkoff tenían intereses financieros en la empresa.

Kelly Loeffler, jefa de la Administración de Pequeñas Empresas, cuenta con un patrimonio neto de 1.300 millones de dólares. Esposa del multimillonario Jeffrey Sprecher, director ejecutivo de Intercontinental Exchange, Loeffler trabajó como profesional de comunicaciones en la empresa de su esposo durante 16 años. En 2018 intentó lanzar su propia empresa de criptomonedas, Bakkt, pero perdió 33 millones de dólares en 2019 sin generar ingresos. A finales de ese año fue nombrada senadora de Estados Unidos.

Los líderes

Según Bloomberg, Elon Musk (el líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental que renunció al cargo a fines de mayo) tiene un patrimonio neto de 461.000 millones de dólares, la mayor parte debido a sus acciones y opciones de Tesla. El hombre más rico del mundo gastó 294 millones de dólares para impulsar a Trump y a otros republicanos durante el ciclo electoral de 2024.

Pero su etapa como “empleado especial del gobierno” a cargo de DOGE terminó en medio de un enfrentamiento público con Trump, cuando Musk criticó públicamente la controvertida ley presupuestaria del presidente. Musk y Trump parecen haber vuelto a hablar. Sin embargo, no está claro si seguirá gastando grandes sumas para impulsar a los republicanos.

Elon Musk escucha al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablar en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 11 de febrero de 2025. Foto: Archivo Kevin Lamarque

El director de diseño Joe Gebbia tiene un patrimonio de 8.300 millones de dólares. El cofundador de Airbnb se unió a la administración Trump como parte de DOGE, donde trabajó en la modernización del sistema federal de pensiones. Actualmente, es el director de diseño del gobierno estadounidense, un cargo que Trump creó (y para el que Gebbia no tardó en ser elegido) en agosto.

Antonio Gracias, fundador y director ejecutivo de Valor Equity Partners, fue un voluntario en DOGE (renunció en junio) y tenía un patrimonio de 2.200 millones de dólares. Aliado de Musk desde hace mucho tiempo, trabajó con él en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, donde, como “empleado especial del gobierno”, se ocupó de la Seguridad Social. Este año, apareció junto a Musk en un evento en Wisconsin, donde ambos multimillonarios hicieron afirmaciones inexactas sobre la Seguridad Social.

Gracias fue uno de los primeros en respaldar a Tesla y también invirtió en SpaceX. Contribuyó con un millón de dólares a un supercomité de acción política (PAC) pro Trump días antes de su investidura este año; también aportó con un millón de dólares al PAC America de Musk. Gracias ha contribuido históricamente a demócratas como Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden y Adam Schiff, senador por California.

Here is the link that includes the White House's statement regarding our work for the government. Again, we are grateful for Ken's statements regarding the quality of our work and honored to have the opportunity to serve America at this important time. https://t.co/Ir2fwgGgMP — agracias (@AntonioGracias) July 28, 2025

Departamento de Estado, Pentágono y SEC

Tilman Fertitta, embajador en Italia y San Marino, tiene un patrimonio neto de 11.300 millones de dólares. Fue la estrella del programa “Billion Dollar Buyer” de la CNBC de 2016 a 2018. Gran parte de su fortuna proviene de Fertitta Entertainment, propietaria de Landry’s, los hoteles y casinos Golden Nugget y los Houston Rockets de la NBA. Fertitta contribuyó con un millón de dólares a la toma de posesión de Trump el 17 de diciembre, cuatro días antes de que el republicano anunciara su designación como embajador.

La embajadora en Costa Rica, Melinda Hildebrand, tiene un patrimonio neto de 7.700 millones de dólares. Casada con el fundador del gigante de la perforación petrolera Hilcorp Energy, Jeffrey Hildebrand, “Mindy” Hildebrand fue presidenta de la Fundación Hildebrand, una institución familiar con más de 130 millones de dólares en activos a fines de 2024.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Feb 06, 2025, 6:01 PM ET )



I am pleased to announce that Melinda Hildebrand will serve as the next United States Ambassador to Costa Rica.



Melinda is an incredibly successful businesswoman and philanthropist, who… pic.twitter.com/oXyAV6CbMJ — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) February 6, 2025

Stephen Feinberg es subsecretario de Defensa, el segundo puesto civil más importante del Pentágono, con un patrimonio neto de 5.000 millones de dólares. Es cofundador de Cerberus Capital Management, un gigante del capital privado. No realizó contribuciones sustanciales a Trump en el período previo a las elecciones de 2024. Sin embargo, él y su esposa brindaron previamente apoyo financiero al presidente y a sus aliados, aportando 2,1 millones de dólares en 2016 y 1,7 millones de dólares en 2020 a Trump, a comités pro Trump y al Comité Nacional Republicano (CNR).

Warren Stephens, el embajador en Reino Unido, posee una fortuna de 3.400 millones de dólares. Dirigía Stephens Inc., una empresa financiera que fue fundada por su tío y luego dirigida por su padre. En 2020, él y su esposa contribuyeron con cinco millones de dólares a Trump, a comités pro Trump y al Comité Nacional Republicano; esa cantidad aumentó a 8,6 millones de dólares en 2024. Las donaciones a favor de Trump continuaron después de que el republicano fuera elegido presidente en 2024.

Paul Atkins, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), tiene un patrimonio neto de 1.200 millones de dólares. Aportó 2.700 dólares a un comité pro Trump en 2016, y él y su esposa donaron poco más de 100.000 dólares a Trump, a comités pro Trump y al CNR tanto en 2020 como en 2024.