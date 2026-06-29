La líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció este lunes un “bloqueo” del gobierno y el “cierre del espacio aéreo”, luego de anunciar su intención de regresar al país en medio de la emergencia humanitaria provocada por los terremotos del pasado miércoles.

Desde Panamá, Machado afirmó que las autoridades venezolanas habrían intentado impedir su retorno. “El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras", apuntó.

“El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar. Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad”, agregó Machado.

Fue el pasado domingo que Machado, quien se ha mantenido fuera de Venezuela durante los últimos meses, anunció su retorno con el fin de acompañar a los afectados y colaborar en las labores de apoyo a las familias damnificadas.

Machado acusa “bloqueo” del gobierno venezolano tras anunciar regreso por emergencia humanitaria tras terremotos X @MinSeguridad_Ar

“Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”, sostuvo Machado.

Según detalló la líder opositora del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, su viaje está enfocado en “ayudar a coordinar y a estimular los esfuerzos de nuestros ciudadanos en la emergencia y en la reconstrucción”.

Asimismo, Machado apuntó que “el régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada . Cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso”.

En ese sentido, Machado sostuvo que estaba dispuesta a “hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y para servir a nuestra gente”.

En tanto, el último balance del gobierno venezolano reportó 1.719 fallecimientos y 5.034 heridos a cinco días de la catástrofe que golpeó a Venezuela el pasado miércoles.