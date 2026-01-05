Nicolasito, Los Chamos y los narcosobrinos: los familiares de Maduro perseguidos por EE.UU. acusados de corrupción y narcotráfico

Con el arresto y extracción del exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro a Estados Unidos el sábado pasado, se difundió por redes sociales un audio de su hijo, “Nicolasito” Maduro Guerra, en el que señala que “la historia dirá quiénes fueron los traidores” y, jurando por su padre y Cilia Flores, su madre, aseguró que “de esta vaina vamos a salir”.

Y es que el hijo de Maduro –economista y diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)-, fue acusado por el gobierno de Donald Trump de participar en una red de narcotráfico. En específico, la imputación asegura que Maduro Guerra utilizó un avión perteneciente a la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para la importación de cientos de kilogramos de cocaína a territorio estadounidense. En 2023, fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos por formar parte de esquemas de corrupción.

Además, “Nicolasito” ostentó otros cargos creado por la administración de su padre. En 2013, tras la muerte de Hugo Chávez y su llegada a la presidencia, Maduro creó el Cuerpo de Inspectores Oficiales de la Presidencia de la República, órgano tiene como función la fiscalización y control de los servicios estatales a nivel regional. Luego, Maduro designó su hijo como jefe del cuerpo.

Los Chamos sancionados

Pero no sería la única vez que el régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien compareció este lunes por el tribunal federal sur de Nueva York, designa a un integrante de su familia en un cargo.

Los tres hijastros del mandatario venezolano, conocidos como “Los Chamos” y que son hijos de Cilia Flores con Walter Gavidia –anterior marido de la exprimera dama venezolana-, son acusados de presuntos actos de corrupción y uno de ellos de nepotismo.

Según la organización Red Global, Walter Gavidia Flores, el mayor de Los Chamos, fue ingresado por influencia de su madre al Ministerio Público. También, fue nombrado como presidente de Pro-Patria 2000, fundación dedicada a la financiación y ejecución de infraestructura con fondos públicos.

En julio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó Walter y a los otros dos hijastros, Yosser y Yoswal, por corrupción. En detalle, el primer gobierno de Trump argumentó que los tres recibieron sobornos y comisiones ilícitas por parte del ciudadano colombiano Alex Saab a cambio de acceso especial a contratos con el gobierno venezolano.

Los narcosobrinos liberados

Sumado a lo anterior, los sobrinos políticos de Maduro -sobrinos de sangre de Cilia Flores- también integran la lista de familiares de Maduro que han sido acusados por Washington. Esta vez, por distintos motivos.

Es el caso de Franqui Flores de Freita y Efraín Campo Flores, arrestados en Puerto Príncipe, Haití, en 2015 por tráfico de cocaína. Fueron juzgados por el país norteamericano y condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, en octubre de 2022, el gobierno de Joe Biden liberó a los denominados “narcosobrinos” a cambio de siete ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Venezuela.

Finalmente, Carlos Malpica Flores, extesorero de la República y exvicepresidente de Finanzas de PDVSA, fue el último de los miembros de la familia de Maduro en ser sancionado por Estados Unidos. En específico, en diciembre pasado, el sobrino de la ahora exprimera dama también fue acusado de formar parte de la red de “acciones engañosas o corrupción del Estado venezolano”.