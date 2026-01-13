Sondeo global muestra señales de optimismo económico y de alerta en programas sociales en Chile

Gran congestión vehicular se registra en las inmediaciones de Plaza Baquedano durante el súper lunes, el 3 de marzo 2025. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

La encuesta What Worries the World (Preocupaciones del Mundo) de Ipsos analiza la opinión pública sobre las cuestiones sociales y políticas más importantes en 30 países, basándose en más de 10 años de datos para situar los resultados en contexto.

En su último informe mensual, la empresa de investigación de mercados recogió la percepción de alrededor de 25 mil personas en 30 países sobre los temas que generan mayor inquietud en la ciudadanía.

Así, al cierre de 2025, el balance regional de preocupaciones ciudadanas muestra estabilidad, aunque con movimientos relevantes en algunos temas y países. En América Latina, crimen y violencia (53%) se mantiene como la principal preocupación, sin variaciones respecto al mismo mes de 2024. En segundo lugar, se ubica corrupción financiera y política (38%), con un alza de 5 puntos, lo que le permite escalar un lugar en el ranking. En tercer lugar, queda el desempleo (32%), que cae un puesto tras disminuir 2 puntos en la comparación de 12 meses. A continuación aparecen pobreza y desigualdad social (30%), inflación (24%) y salud (21%).

A nivel global, se sitúan como principales preocupaciones el crimen y violencia (32%), seguido de inflación (30%), desempleo y pobreza y desigualdad social, ambos con 28%, superando así a corrupción financiera y política (27%).

La principal preocupación de los chilenos continúa siendo la seguridad (59%), aunque con una caída de 5 puntos respecto a diciembre de 2024. Foto: Referencial/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Chile refleja tendencias similares a la región. La principal preocupación continúa siendo la seguridad (59%), aunque con una caída de 5 puntos respecto a diciembre de 2024. Le siguen el control de la inmigración (38%, 0 puntos) y el desempleo (36%, +2 puntos). Destaca además un aumento de 6 puntos en el país en la inquietud por el mantenimiento de los programas sociales (9%), convirtiéndose en el tema con mayor crecimiento interanual en el país. También se observa una baja de 5 puntos en la preocupación por la inflación (24%).

“Esta medición de diciembre captura durante todo su trabajo de campo el ánimo de los chilenos posterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo que explica más optimismo en la percepción de dirección correcta y situación económica del país. Será interesante en los próximos meses, con el resultado del balotaje y al asumir el presidente electo, ver si se registran también movimientos en las preocupaciones de los ciudadanos del país”, analiza el CEO de Ipsos Latam, Jean-Christophe Salles.

El mes pasado, la delincuencia y la violencia registraron el nivel de preocupación más alto desde septiembre de 2019. Sin embargo, este mes, el nivel de preocupación en 30 países ha disminuido 2 puntos porcentuales, hasta el 32%. No obstante, sigue siendo la principal preocupación en general, como lo ha sido durante los últimos cinco meses, señala el reporte.

Ataúdes cubiertos con banderas peruanas se ven durante una ceremonia en honor a los siete policías asesinados a tiros durante una emboscada, en Lima, el 13 de febrero de 2023. Foto: Archivo PERU PRESIDENCY

Entre los países donde el crimen y la violencia son la principal preocupación se ubican Perú (66%), México (61%), Suecia (60%), Chile (59%), Brasil (45%), Colombia (41%), Italia (38%) y Francia (37%).

A nivel global, el análisis interanual de las 18 preocupaciones en 30 países no muestra grandes variaciones en promedio. Sin embargo, ciertos países presentan cambios significativos. En varias naciones europeas ha aumentado la proporción de personas que mencionan el crimen y la violencia como un problema prioritario.

Por ejemplo, en Países Bajos (33%) la preocupación creció 11 puntos respecto a diciembre pasado, mientras que en Alemania (31%) e Italia (38%) subió 6 puntos y en Francia (37%) 5 puntos. En Estados Unidos, en contraste, la mayor alza fue en la preocupación por la salud (31%), con un incremento de 8 puntos en el último año. La última vez que en este país el nivel de preocupación por este concepto fue tan alto como el registrado este año se produjo en pleno auge de la pandemia en mayo de 2020 (que registró una puntuación del 32%).

¿En la dirección correcta?

En promedio, el 41% de las personas en los 30 países analizados considera que su país va en la dirección correcta, lo que representa un aumento de 4 puntos respecto a diciembre de 2024. Aun así, en 23 de los 30 países la mayoría cree que van en la dirección equivocada, tendencia que se mantiene desde el año anterior.

Mercados municipales en Guayaquil, Ecuador. Foto: Archivo

En cuanto al panorama de Latinoamérica, los ciudadanos de la región enfrentan el cierre del año con un notorio aumento en el optimismo, con cinco de los seis países incluidos en la encuesta que han incrementado la proporción de creer que su país va en la dirección correcta en comparación a 2024. Ánimo que se ve reflejado también en la percepción de buena economía de sus países, que subió cuatro puntos de promedio, hasta el 40%.

“Descontando a México, todos los países de la región cierran el 2025 con la creencia de que la situación económica actual de su país es de la más buena en los últimos dos años, con aumentos notables: en Argentina creció 36 puntos, en Chile 16 puntos, en Colombia 15 puntos y en Perú 10 puntos. Aun así, ninguno de los países de América Latina tiene una mayoría creyendo que su economía nacional es buena”, indica Salles.

En Chile, tras la primera vuelta del 16 de noviembre, el 42% de las personas encuestadas cree que el país va en la dirección correcta. Esta cifra marca un avance significativo de 10 puntos respecto al mes anterior y +13 puntos en comparación a diciembre de 2024.

En 30 países, la proporción de quienes afirman que su país va “en la dirección correcta” ha aumentado 4 puntos porcentuales, alcanzando dos quintos (41%) desde diciembre del año pasado.

Según el sondeo de Ipsos, Francia lidera como la nación más pesimista en cuanto a la dirección que lleva el país. Gonzalo Fuentes

En diciembre de 2024, 22 de 29 países tenían una mayoría que afirmaba que su país iba en la dirección equivocada. En diciembre de 2025, 23 de 30 países tenían una mayoría que creía lo mismo. Corea del Sur se ha posicionado en la “dirección correcta” y México en la “dirección equivocada” a lo largo del año.

Francia lidera como la nación más pesimista; en septiembre registró la puntuación más baja en 10 años, con un 9%. Este mes, está en el 10%.

Situación económica

Este diciembre, en 30 países, la proporción que describe la situación económica de su país como “buena” se sitúa en el 39%. La puntuación de este mes es la misma que la de diciembre de 2019, justo antes de la pandemia.

Varios países han tenido dificultades para volver a sus niveles prepandemia, especialmente en el G7, donde todos, excepto Italia, aún no se han recuperado.

Este mes, solo seis países tienen una mayoría que afirma que la economía de su país es “buena” (frente a cinco en diciembre de 2024). Varios de estos países pertenecen a la región Asia-Pacífico: Singapur (78%), Malasia (74%), India (73%), Países Bajos (63%), Indonesia (52%) e Irlanda (51%).

En cuanto a la situación económica, el 62% de los chilenos la califica como mala, frente a un 38% que la considera buena. Sin embargo, se registra un avance en el optimismo, con un alza de 5 puntos respecto al mes anterior y de 9 puntos en comparación a 2024.