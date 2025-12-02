VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    "Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra", declaró el inquilino de la Casa Blanca durante una reunión de gabinete. "Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar a hacerlo muy pronto", aseguró Trump, quien se negó a descartar atacar a personas en países distintos de Venezuela si el gobierno determina que trafican drogas a Estados Unidos.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: Archivo

    El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que pronto comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, lo que representa una escalada en la ofensiva de su administración contra presuntos narcotraficantes.

    “Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra”, declaró durante una reunión de gabinete. “Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar a hacerlo muy pronto”.

    Según CNN, Trump ha considerado durante semanas atacar a personas en Venezuela, lo que marcaría una importante escalada en una campaña que se ha centrado únicamente en bombardear embarcaciones que, según las autoridades, transportan drogas a Estados Unidos.

    Los comentarios de este martes del inquilino de la Casa Blanca, apunta la cadena de televisión, se hacen eco de los que hizo el jueves, cuando les dijo a los militares durante una llamada con motivo del Día de Acción de Gracias que los esfuerzos para realizar ataques en tierra comenzarán “muy pronto”.

    La administración republicana ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos días por su conducta en esa ofensiva, incluyendo revelaciones de que llevó a cabo un segundo ataque contra una embarcación el 2 de septiembre, después de que el bombardeo inicial no matara a todos los que estaban a bordo. Según The Washington Post, la acción fue ordenada supuestamente por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, una acción que el Congreso se prepara para investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

    La Casa Blanca confirmó el lunes que ese segundo ataque se realizó, pero aseguró que la orden vino de Frank Bradley, almirante de la Armada que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

    Pese a la polémica, este martes Trump defendió esas acciones y argumentó que la campaña era necesaria para mantener las drogas fuera de Estados Unidos, añadiendo que será “mucho más fácil” atacar objetivos en tierra.

    También se negó a descartar atacar a personas en países distintos de Venezuela si el gobierno determina que trafican drogas a Estados Unidos. “Cualquiera que haga eso y las venda a nuestro país está sujeto a ataques”, declaró. “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela”, advirtió.

    “Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, aseguró Hegseth durante una reunión del Gabinete del presidente Trump.

    Plan en caso de que Maduro huya

    En tanto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó este martes que tiene un plan de contingencia en caso de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, huya del país latinoamericano, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas desde el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico, alegando una lucha contra el narcotráfico.

    La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, al ser consultada en conferencia de prensa por qué medidas tomará Washington si Maduro abandona su país, aseguró que esta cartera ministerial tiene “una respuesta planificada y lista”, y dijo que están a “la entera disposición” de Trump “para hacer lo que sea necesario”.

    “Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos”, declaró la portavoz, tras reiterar que su “objetivo es eliminar a los narcoterroristas y erradicar esa amenaza, que está envenenando al pueblo estadounidense”. “Esta es una misión crucial para proteger al país, y nos enorgullece formar parte de ella”, agregó.

    De hecho, confirmó que desde que iniciaron la campaña de bombardeos contra embarcaciones en la región en septiembre han llevado a cabo “un total de 21 ataques contra barcos con drogas, con 82 narcoterroristas muertos”, alegando que “cada ataque contra estas organizaciones se realiza en defensa de la vital seguridad de Estados Unidos”.

    Más sobre:EE.UU.TrumpMaduroVenezuelanarcotráficoPentágonoHegsethMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A dos días de que se cumpla plazo de desalojo gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    José Antonio Kast llamó al gobierno a no aplicar criterio de cuoteo en la designación de consejero del Banco Central

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    Encuesta revela aumento del voluntariado en Chile y recuperación de niveles prepandemia

    La ardua pugna judicial por los privilegios que los reos de ex Punta Peuco se resisten a perder

    Romero e Irarrázaval, las cartas republicanas para presidir la Cámara: derecha inicia negociaciones

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    3.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    4.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    5.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A dos días de que se cumpla plazo de desalojo gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio
    Chile

    A dos días de que se cumpla plazo de desalojo gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Encuesta revela aumento del voluntariado en Chile y recuperación de niveles prepandemia

    José Antonio Kast llamó al gobierno a no aplicar criterio de cuoteo en la designación de consejero del Banco Central
    Negocios

    José Antonio Kast llamó al gobierno a no aplicar criterio de cuoteo en la designación de consejero del Banco Central

    Embarque de cerezas “ultra premium” chilenas arriba a China vía avión y bajo sistema “anti-adulteración”

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera
    Tendencias

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Vamos a estar preparados”: Nicolás Massú confirma la sede para enfrentar a Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis
    El Deportivo

    “Vamos a estar preparados”: Nicolás Massú confirma la sede para enfrentar a Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis

    Millones, líos internos y una sorpresiva conferencia apuntando a Azul Azul: la U entra en guerra con Gustavo Álvarez

    Tomás Asta-Buruaga revela negociaciones para renovar con la UC: “El club se acercó a hablar con mi representante”

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop
    Finde

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025
    Cultura y entretención

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    De John Lennon a La Ley: cinco joyas que destacan en el festival In-Edit 2025

    El drama en torno a la casa de Jorge Teillier en Lautaro: un patrimonio de Chile bajo amenaza

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”
    Mundo

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    “Se acaba la impunidad”: Vicepresidente de Bolivia anuncia juicio de responsabilidades a Luis Arce

    Precandidato presidencial en Perú sale ileso de un ataque a tiros

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón