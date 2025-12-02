Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que pronto comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, lo que representa una escalada en la ofensiva de su administración contra presuntos narcotraficantes.

“Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra”, declaró durante una reunión de gabinete. “Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar a hacerlo muy pronto”.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra", declaró durante una reunión de gabinete. "Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar a hacerlo muy pronto".

Según CNN, Trump ha considerado durante semanas atacar a personas en Venezuela, lo que marcaría una importante escalada en una campaña que se ha centrado únicamente en bombardear embarcaciones que, según las autoridades, transportan drogas a Estados Unidos.

Los comentarios de este martes del inquilino de la Casa Blanca, apunta la cadena de televisión, se hacen eco de los que hizo el jueves, cuando les dijo a los militares durante una llamada con motivo del Día de Acción de Gracias que los esfuerzos para realizar ataques en tierra comenzarán “muy pronto”.

"I want those boats taken out, and if we have to, we'll attack on land also just like we attack on sea" pic.twitter.com/jIok6AU7Q6 — FactPost (@factpostnews) December 2, 2025

La administración republicana ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos días por su conducta en esa ofensiva, incluyendo revelaciones de que llevó a cabo un segundo ataque contra una embarcación el 2 de septiembre, después de que el bombardeo inicial no matara a todos los que estaban a bordo. Según The Washington Post, la acción fue ordenada supuestamente por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, una acción que el Congreso se prepara para investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

La Casa Blanca confirmó el lunes que ese segundo ataque se realizó, pero aseguró que la orden vino de Frank Bradley, almirante de la Armada que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

#Atención “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela”, acaba de advertir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/vZKD7N40Yg — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 2, 2025

Pese a la polémica, este martes Trump defendió esas acciones y argumentó que la campaña era necesaria para mantener las drogas fuera de Estados Unidos, añadiendo que será “mucho más fácil” atacar objetivos en tierra.

También se negó a descartar atacar a personas en países distintos de Venezuela si el gobierno determina que trafican drogas a Estados Unidos. “Cualquiera que haga eso y las venda a nuestro país está sujeto a ataques”, declaró. “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela”, advirtió.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, aseguró Hegseth durante una reunión del Gabinete del presidente Trump.

Plan en caso de que Maduro huya

En tanto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó este martes que tiene un plan de contingencia en caso de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, huya del país latinoamericano, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas desde el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico, alegando una lucha contra el narcotráfico.

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, al ser consultada en conferencia de prensa por qué medidas tomará Washington si Maduro abandona su país, aseguró que esta cartera ministerial tiene “una respuesta planificada y lista”, y dijo que están a “la entera disposición” de Trump “para hacer lo que sea necesario”.

Trump adelantó que EE.UU. iniciará “muy pronto” ataques en tierra contra carteles, mencionando a Venezuela y Colombia. Su plan expande una ofensiva centrada hasta ahora en embarcaciones sospechosas. https://t.co/7REIXHlMGE — Bloomberg en Español (@BBGenEspanol) December 2, 2025

“Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos”, declaró la portavoz, tras reiterar que su “objetivo es eliminar a los narcoterroristas y erradicar esa amenaza, que está envenenando al pueblo estadounidense”. “Esta es una misión crucial para proteger al país, y nos enorgullece formar parte de ella”, agregó.

De hecho, confirmó que desde que iniciaron la campaña de bombardeos contra embarcaciones en la región en septiembre han llevado a cabo “un total de 21 ataques contra barcos con drogas, con 82 narcoterroristas muertos”, alegando que “cada ataque contra estas organizaciones se realiza en defensa de la vital seguridad de Estados Unidos”.