    Ucrania reivindica ataque con drones a terminal petrolera en el sur de Rusia

    El Estado Mayor de Kiev confirmó un ataque contra la terminal Tamanneftegaz, en la región de Krasnodar, mientras autoridades rusas informaron daños en instalaciones petroleras, dos heridos y el derribo de 88 drones durante la madrugada.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ucrania reivindica ataque con drones a terminal petrolera en el sur de Rusia

    El ejército de Ucrania reivindicó este domingo un ataque contra una terminal petrolera clave en el sur de Rusia, cercana a Crimea, luego de que autoridades rusas informaran incendios provocados por drones ucranianos en la región de Krasnodar.

    En un comunicado, el Estado Mayor de Kiev señaló que “una terminal petrolera en el sur de Rusia y el sistema de defensa aérea Pantsir-S1 en el territorio temporalmente ocupado de Crimea han sido atacados”. Según la declaración, la acción se enmarca en “medidas en curso para reducir el potencial ofensivo y económico del agresor ruso”.

    De acuerdo con Kiev, el ataque impactó a la terminal petrolera Tamanneftegaz, ubicada cerca de la aldea de Volna, en la región de Krasnodar.

    Imagen referencial.

    Previamente, el gobernador regional Veniamín Kondrátiev había confirmado daños en una instalación de almacenamiento de petróleo situada en Volna, a orillas del Mar Negro. “La situación más difícil se da en la aldea de Volna. Allí, un tanque de petróleo, un almacén y terminales resultaron dañados”, afirmó, añadiendo que dos personas resultaron heridas y que más de 100 bomberos fueron desplegados para combatir los incendios.

    En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso informó que durante la madrugada fueron derribados 88 drones ucranianos sobre regiones del sur del país y zonas fronterizas con Ucrania.

