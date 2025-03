8M: chilenas perciben a TikTok e Instagram como las redes más hostiles

TikTok es considerada la red social más hostil hacia las mujeres en Chile, mientras que a continuación se ubican Instagram, Facebook y X. Todas estas plataformas tienen algo en común: la mayoría percibe que no otorgan un ambiente donde se respete a las mujeres. Esta percepción es una de las revelaciones que contiene una encuesta llevada a cabo por la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales en conjunto con Criteria.

El estudio, que consultó a residentes mayores de 18 años en todo el país entre el 14 y el 20 de febrero, abordó también materias de desigualdad y brechas de género, ahondando en temáticas sociales, laborales y el uso de plataformas digitales.

En cuanto a esto último, Paula Escobar -periodista, directora ejecutiva de la Cátedra Mujeres y Medios UDP y columnista de La Tercera- explica que estudios previos han demostrado que las redes sociales son espacios “hostiles para las mujeres, donde son amedrentadas y muchas veces silenciadas”.

De acuerdo con la encuesta, el 34% señaló que en TikTok hay “mucha hostilidad hacia las mujeres”, mientras que el 32% consideró lo mismo respecto de Instagram, el 27% sobre Facebook y el 27% sobre X. A juicio de Escobar, esos resultados son “altamente preocupantes”. Esto, porque, además, menos de dos de cada tres encuestados consideran esos espacios como ambientes seguros donde se respeta a las mujeres. En el caso de TikTok, ese porcentaje alcanzó apenas un 10%, en Instagram un 18%, en Facebook un 16% y en X un 6%.

Para Sara Baïz, directora de proyectos de la encuestadora Criteria, estas dinámicas online son un “reflejo de la desigualdad y roles de género presentes en la sociedad”, que influyen en la manera en que las personas actúan en distintos espacios, ya sea físicos o digitales.

Respecto a cómo hombres y mujeres perciben la hostilidad en redes sociales, se da una importante brecha. Por ejemplo, las mujeres perciben más hostilidad hacia ellas en TikTok (40%), mientras que los hombres le conceden un 26%. En el caso de Instagram, el 38% de las mujeres detectó hostilidad, mientras que apenas el 26% de los hombres la valoró de esa manera.

El estudió también midió el trato en general que se da en las redes sociales. En ese caso, la aplicación que genera mayor seguridad para opinar con tranquilidad sin sentir amenazas es WhatsApp (24%), seguida por Instagram (18%) y Facebook (15%). En contraste, al responder la pregunta sobre en qué red social “sientes que no debes opinar, porque te arriesgas a recibir agresiones”, el 49% respondió que Facebook, el 42% Instagram, el 41% X, el 36% TikTok, el 20% YouTube y apenas un 16% WhatsApp.

De acuerdo con el sondeo, los hombres perciben que pueden opinar o debatir con seguridad en mayor proporción que las mujeres en todas las plataformas. En cambio ellas sienten un mayor riesgo de agresión en cinco de las nueves redes sociales consideradas en el estudio. Esta brecha alcanza su mayor diferencia en el caso de TikTok, donde el 41% de las mujeres la mencionó como un lugar virtual donde sienten mayor riesgo de agresión ante alguna opinión, frente al 31% en el caso de los hombres.

Sin embargo, es en Facebook donde una mayoría de 52% de mujeres reconoció que siente que no debe opinar por temor a ser agredida, mientras que para los hombres ese porcentaje alcanzó un 45%.

Por lo mismo, la encuesta consultó también sobre las opiniones que genera la decisión de Facebook y X de dejar de moderar los contenidos hostiles. En ese sentido, el 40% de hombres y mujeres consideró que “es una mala decisión”, mientras que el 27% opinó lo contrario y un 33% reconoció no saber. En el caso de las mujeres, el 46% evaluó de manera negativa la medida, en contraste con el 34% de los hombres que se pronunció de la misma manera.

A juicio de Paula Escobar, las redes sociales se han establecido como una pieza clave en la construcción de la opinión pública, por ello las conductas agresivas hacia mujeres en espacios digitales, dadas la condición de género y por sus opiniones, implican un “grave problema para el acceso y la permanencia de las mujeres en la esfera pública y el ámbito de la opinión y las ideas”. “No llama la atención que las mujeres estén más en desacuerdo que los hombres con la decisión de ciertas redes sociales de abandonar la moderación de contenido”, indicó.

Brechas históricas

La investigación también entrega nuevas aristas en cuanto a desigualdades y brechas de género, aunque esto no implica que las problemáticas anteriores hayan sido zanjadas; más bien, de acuerdo con la encuesta, responde a la manera en que estructuras sociales establecidas impactan en nuevos espacios. Para Sarah Baïz, la “desigualdad de la mujer es un tema muy complejo y que cubre muchas dimensiones distintas”.

Al preguntar a los encuestados respecto de cuáles son los problemas más importantes que los gobiernos debiesen abordar en materia de género en los próximos años, el 36% de las menciones fue para la brecha salarial, seguida por las oportunidades laborales (33%) y salud, con 11%.

Tanto para Baïz como para Escobar, la multidimensionalidad de las problemáticas de desigualdad de género dificulta su avance y resolución, más aun cuando existen, según la investigadora de Criteria, “distancias temáticas” entre la perspectiva femenina y masculina. En el caso de las respuestas que solo consideraron a mujeres, el 44% respondió que la gran prioridad debiese ser la brecha salarial y el 41%, las oportunidades laborales. En cuanto a los hombres, esos porcentajes llegaron a un 27% y 25%, respectivamente.

Por otro lado, el 15% de los hombres opinó que “está bien todo” y que no hay problemáticas tan relevantes para abordar en materia de igualdad de género, porcentaje que en el caso de las mujeres llegó a un 6%.

De manera más general, se pidió a los encuestados que mencionaran “las desigualdades más graves” en la sociedad chilena. La mayoría (70%) señaló que las desigualdades entre clases sociales, el 36% entre chilenos e inmigrantes y el 34% entre hombres y mujeres.

Esta última categoría es la que presentó una mayor brecha entre las respuestas de ambos géneros: 43% de las mujeres consideró la desigualdad de género como algo grave, pero en el caso de los hombres ese porcentaje llegó a solo un 25%.

Para Escobar, estas brechas porcentuales y de opinión son “alarmantes, pero no sorprendentes”, pues la experiencia de las mujeres las hace enfrentarse a estas desigualdades día a día. “Preocupa que muchos hombres no estén conscientes de ellas”, dijo. Según Baïz, muchos hombres no son “conscientes del impacto de estas desigualdades”.

Eso sí, al pedir tanto a hombres como mujeres que clasifiquen los tres problemas más relevantes en materia de igualdad de género, no hubo grandes diferencias: el 55% en ambos casos identificó el abuso sexual como el mayor problema; el 55% de los hombres y el 52%, la violencia intrafamiliar, y el 43% de los hombres y el 50% de las mujeres, la prevención de los femicidios.