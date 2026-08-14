A 40 años de la restricción vehicular en Chile: 2026 registra 116 mil citaciones por circular en días indebidos

En los años 80 no existía mayor conciencia sobre la contaminación o el medioambiente, por lo que cuando se implementó la primera restricción vehicular en Santiago en 1986, hace ya 40 años, a muchos les causó sorpresa.

En las calles no se entendía muy bien de qué se trataba la medida, incluso pareció ridícula. Sin embargo, el tiempo fue dándole la razón, ya que la contaminación del aire era efectiva, y ha ido en aumento.

Desarrollada como una medida de emergencia para combatir los altos niveles de contaminación ambiental en la capital, sigue vigente después de cuatro décadas, aunque bajo ciertos cuestionamientos y cambios en el tiempo.

Santiago en los años 80.

Durante este año en la Región Metropolitana rige desde el 1 de mayo, de lunes a viernes, entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando festivos. Terminará el 31 de agosto como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente. Aplica en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto.

Aunque no es para todos los vehículos, ya que la restricción es solo para los que tienen sello verde inscritos en el Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil antes del 1 de septiembre de 2011. Además, motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 y vehículos sin sello verde.

El día de la restricción se define según el último dígito de la patente. Lunes: 8 y 9, martes: 0 y 1, miércoles: 2 y 3, jueves: 4 y 5, y viernes: 6 y 7.

Desde la Seremi de Transportes de la Región Metropolitana sostienen que actualmente la RM cuenta con más de 277 dispositivos de fiscalización automatizada, los cuales contemplan más del 99% de la fiscalización respecto a esta medida medioambiental.

Durante el período mayo-julio del presente año se han cursado 116 mil citaciones al Juzgado de Policía Local, donde la gran mayoría corresponde al sistema automatizado de cámaras, ya que solo 500 fueron por parte de inspectores de la División de Fiscalización del Transporte en terreno. Por su parte, 2025 en el mismo período se registraron 112 mil citaciones.

“Esta variación responde principalmente a que durante el año pasado no se registraron tantas preemergencias durante el período GEC, solo tres durante todo ese período (mayo a agosto), mientras que durante el presente año ya se han decretado seis preemergencias ambientales”, señala la seremi.

Al desmenuzar las cifras, la seremi de Transportes revela que en junio del presente año se cursaron más de 47 mil citaciones de forma automatizada, mientras que en julio se han cursado solo 28 mil, lo cual representa una disminución en las citaciones a automovilistas.

Fiscalización debido a la restricción vehicular.

“Durante el período también se realizan fiscalizaciones, además de las correspondientes a restricción vehicular, debido a la preemergencia (que aumenta los dígitos de restricción), en el marco de los controles viales en la Región Metropolitana”, añade la seremi de Transportes.

Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), considera que “en parte ha sido una medida efectiva en reducir la contaminación porque en episodios de mala ventilación en Santiago, o momentos críticos de mala calidad, incentiva a moverse en medios más eficientes o se reduce la cantidad de parque en circulación, lo que también mejora la velocidad y eficiencia en los desplazamientos”.

“También produce el incentivo a renovar el parque, cambiar a una tecnología más nueva. Hoy muchos vehículos son Euro 6c, que contamina mucho menos que Euro 5 y es más eficiente en el consumo”, señala Mendoza.

Este último establece que, no obstante, “se echa de menos una actualización, ya que la restricción vehicular hoy se aplica solo a los vehículos catalíticos previos al 2012, o sea automóviles con más de 14 años de antigüedad, los que en realidad son muy pocos, ya que gran parte del parque vehicular tiene menos de 10 años. Podría estudiarse un aumento progresivo en el año. Estudios recientes concluyen que su impacto en la contaminación es casi nulo”.

Ariel López, ingeniero en Transporte y magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile, establece que hay que considerar que la restricción vehicular nace en 1986 cuando la contaminación era mucho mayor y los vehículos eran ocho veces menos que los actuales.

Imagen referencial. Aton JAVIER SALVO/ATON CHILE

“En ese entonces, no había filtros, catalíticos y muchas calles no estaban pavimentadas, la política de pavimentación de calles de tierra durante los años 90 redujo mucho el material particulado en suspensión, mientras que durante los 2000 todas las normas ambientales han hecho que hoy tengamos un alto estándar de vehículos poco contaminantes, cuando están en regla y cumplen con su revisión técnica”, indica López.

Mendoza considera que si bien la medida no ha perdido importancia en 40 años, “ podría complementarse con una revisión técnica más exigente, porque el protocolo en emisiones debiese ser más avanzado, en especial para motores diesel”.

En el caso de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o si funcionan con gas natural o gas licuado de petróleo (y cuenta con la certificación respectiva), están exentos de la restricción vehicular, así como vehículos de emergencia como Bomberos o Carabineros.

Por su parte, si alguien es fiscalizado circulando durante un día en el que su automóvil tenga restricción, ya sea por carabineros o fiscalizadores del Ministerio de Transportes, la multa va entre 1 y 1,5 UTM.