SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    A dos años del homicidio de Ronald Ojeda: el caso que remeció a Chile y fracturó las relaciones con Venezuela

    La Fiscalía se alista para enfrentar el juicio del caso más importante de crimen organizado transnacional en la última década. Los fiscales lograron identificar con éxito a 21 integrantes de la facción "Los Piratas de Aragua", quienes estuvieron detrás del crimen que se planificó en Caracas.

    Por 
    Tomás Gómez
     
    José Carvajal Vega

    Son cuatro los sujetos que ese 21 de febrero de 2024 fueron captados bajando el ascensor del edificio ubicado en la calle El Molino 1755. Tres estaban uniformados de pies a cabeza como funcionarios de la PDI. El último apenas lleva ropa interior negra, mientras uno de los supuestos detectives lo retiene poniendo el brazo al costado de su cuello.

    El que estaba en calzoncillos ese día era el exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien se encontraba refugiado en Chile desde 2017 por su oposición al régimen chavista y la dictadura de Nicolás Maduro. Las personas que lo acompañaban en el ascensor eran de la facción del Tren de Aragua llamada “Los Piratas de Aragua”. Ese día, tras salir del edificio, dos de las personas que se encontraban vigilando horas antes el edificio grabaron un video de Ojeda y los falsos PDI. El encargo estaba casi completo, solo faltaba acabar con su vida.

    Algún tiempo antes, según declaró un testigo protegido del caso a la Fiscalía, el actual ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se contactó con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, uno de los jefes del Tren de Aragua, apodado “Niño Guerrero”. El encargo de Cabello -a cambio de dinero para la organización- habría sido secuestrar a Ojeda.

    De este y otros antecedentes que maneja el Ministerio Público surge el eje político del secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano, cuyo cuerpo fue encontrando el 9 de marzo de 2024 en la toma Santa Marta de Maipú.

    A dos años del hecho, el caso ya ha entrado en su recta final, luego de que el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía, coordinado por el fiscal regional Héctor Barros y el fiscal Álex Cortés, presentara la acusación en contra de 21 integrantes de “Los Piratas”, los que se encuentran detenidos en Chile y quienes, en gran parte, habrían participado del secuestro y homicidio de Ojeda.

    Todo en paralelo a la arista política que escaló hasta la cúpula del chavismo. La Fiscalía, para tal indagatoria, incluso no descartó llamar a declarar a Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.

    “Ya estamos con gran parte de la organización detenida tanto en Chile como en el extranjero, a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral, que dará pie el juicio oral propiamente tal, resultados que además son importantes para la familia del ex teniente Ojeda”, señala el fiscal

    Cambio de paradigma

    Para el fiscal Barros esta ha sido una de las investigaciones “más complejas de los últimos años en contexto de crimen organizado transnacional, donde tanto la Fiscalía como la PDI, la Cancillería y el Poder Judicial hemos actuado como Estado en su conjunto, con detenciones y diligencias incluso más allá de nuestras fronteras, en el contexto de la cooperación internacional”.

    Entre los investigadores existe consenso que este caso generó un cambio en la forma en que se investiga el crimen organizado en Chile, especialmente al Tren de Aragua. Esto se pudo observar en la cooperación tanto entre las policías nacionales e internacionales, así como también en los avances de este tipo de indagatorias, incluso teniendo cambios a la hora de juzgar ante un tribunal.

    Para el abogado querellante Juan Carlos Manríquez, y quien representa a la familia de Ojeda, este caso “ha sido un caso muy icónico” y “ha generado un punto de inflexión tanto en Chile, en Latinoamérica, como también en la preocupación en Estados Unidos y en Europa”.

    Pero no sólo ha tenido un impacto judicial. Para el abogado, el caso tuvo múltiples implicancias para la familia del fallecido exteniente. “Ha sido realmente un costo humano inmenso”, sostiene Manríquez.

    A pesar del impacto que generó el caso, la investigación ha sido todo un éxito para la Fiscalía. A dos años de lo ocurrido, se ha podido identificar a 22 personas que habrían participado en el crimen, cuyos roles están ampliamente definidos. Pero el tema no solo tuvo efectos penales, sino que, además, provocó un conflicto político que fracturó las ya debilitadas relaciones diplomáticas con Venezuela, al punto de que Chile incluso llevó el caso a la Corte Penal Internacional para incluirlo en el proceso abierto en contra de ese Estado en 2018 por crímenes de lesa humanidad.

    Más sobre:Ronald OjedaFiscalíaMinisterio PúblicoECOHCrimen organizadoLT SábadoLa Tercera Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Lo más leído

    1.
    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    2.
    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    3.
    “El nivel de desconocimiento”: alcalde de Penco desmiente acusaciones de ministra Orellana sobre lentitud en entrega de ayudas

    “El nivel de desconocimiento”: alcalde de Penco desmiente acusaciones de ministra Orellana sobre lentitud en entrega de ayudas

    4.
    Boric llega a La Moneda y se reúne con Elizalde y Van Klaveren para analizar sanciones de EE.UU.

    Boric llega a La Moneda y se reúne con Elizalde y Van Klaveren para analizar sanciones de EE.UU.

    5.
    La denuncia que pesa contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos y que agita aún más el caso ProCultura

    La denuncia que pesa contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos y que agita aún más el caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino
    Negocios

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”
    El Deportivo

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    Reseña de Libros: Gabriel Salazar, Ocean Vuong y Karina Pacheco

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Manual para entender una década de caos político en Perú
    Mundo

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Tres muertos en un nuevo “ataque letal” de EE.UU. contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder