¿Afecta a los ciudadanos de alguna forma?: Qué significa el duelo nacional decretado por la muerte del sargento Javier Figueroa

Hace poco minutos, el Presidente José Antonio Kast decretó duelo nacional por tres días debido al fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa (36), quien fue atacado con disparos durante una fiscalización en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, y cuyo deceso fue anunciado anoche por autoridades de la institución y el director del Hospital Regional de Puerto Montt.

Declarar duelo oficial o nacional no significa un día libre o feriado.

El artículo 96 del Reglamento Ceremonial Público señala que el duelo nacional es un decreto del Ministerio del Interior que conlleva que todas las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, oficinas y reparticiones públicas, unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones deben izar la bandera nacional a media asta durante los días que dure la medida. En este caso, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo.

Además, se suspenden los actos o ceremonias de gobierno de carácter de festejo, tales como los espectáculos y entretenimientos públicos.

El duelo nacional implica un periodo de luto oficial y respeto por la memoria de las víctimas, en esta caso el sargento Figueroa. Otros duelos nacionales se decretado por los incendios forestales de enero 2026 en las regiones de Biobío y Ñuble y por la muerte del expresidente Sebastián Piñera en febrero 2024.

Es importante señalar que no existen prohibiciones para los ciudadanos.

La diferencia entre duelo oficial y duelo nacional está en la cantidad de días de duelo decretados por el Gobierno, procediendo el duelo nacional cuando los días se extienden por tres o más. Además, en la aplicación de duelo oficial no procede a la suspensión de espectáculos o entretenimientos públicos.