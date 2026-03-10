SUSCRÍBETE
    Nacional

    Alcalde Bellolio y retorno de la estatua de Baquedano a la plaza que lleva su nombre: “Comienza a cerrarse un ciclo”

    La autoridad municipal llamó a cuidar el lugar y proyecta desde ya el retorno del Soldado Desconocido al espacio que homenajea a los héroes de la Guerra del Pacífico en el centro de la ciudad.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Santiago, 10 de marzo de 2026. Instalación de estatua de general Baquedano en plaza homónima en la comuna de Providencia.

    Minutos antes de que amaneciera en la capital, este martes, el Ejército y la Municipalidad de Providencia realizaron homenaje al general Manuel Baquedano al finalizar las maniobras para reinstalar la estatua al héroe de la Guerra del Pacífico en la plaza que lleva su nombre en el extremo oriente de la Alameda.

    El casi centenario monumento, obra de Virginio Arias, fue centro de numerosos ataques en el marco de las protestas tras el llamado estallido social del 18 de octubre de 2019.

    El 12 de marzo de 2021 había sido retirado de su plinto y permanecía desde mediados de 2022 en el Museo Histórica Militar.

    Tras la ceremonia, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó que el carácter simbólico del monumento y la plaza homónima, resaltando la labor para que la escultura ecuestre retomara su ubicación original.

    “Fue muy complejo. Hubo que tratar de poner de acuerdo a muchas voluntades distintas, pero lo importante es que hoy día mientras amanece en Santiago, Santiago amanece distinto porque amanece con el general Baquedano en Providencia en el plinto, en el lugar que nunca debió abandonar y creo que con esto también comienza a cerrarse un ciclo ese ciclo en el cual algunos pretendieron a través de la violencia ganarle la razón y ganarle a la democracia”, planteó el alcalde Bellolio.

    En esa línea, sostuvo que la plaza es “un lugar de unión que por 100 años fue motivo de celebración, un espacio en donde diversas personas podían congregarse a pesar de que pensaban muy distinto”.

    La autoridad explicó que debe realizarse la licitación de la restauración del plinto, buscando que retome su verde natural, e intervenir los bronces del espacio.

    “Finalmente, la tercera y última etapa va a ser traer de vuelta al Soldado Desconocido a este lugar que nos representa absolutamente todos los chilenos y chilenas“, sostuvo.

    El jefe municipal hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar la remozada plaza, reinaugurada recientemente en el marco del proyecto Nueva Alameda Providencia.

    “Le pedimos a toda la ciudadanía que nos ayude a cuidarlo, hoy día esta es una plaza preciosa, es una plaza que ha estado llena de familia durante este fin de semana que ha sido inaugurada. Tenemos a Gabriela Mistral a pocos metros de acá tenemos al Genio de la Libertad, tenemos al presidente Manuel Balmaceda, tenemos a Manuel Rodríguez, tenemos a José Martí, esto es verdaderamente un paseo de la República en donde se encuentran todas las personas y todas las sensibilidades", reflexionó el jefe comunal.

