    Nacional

    Autoridades destacan declaración del Río Mapocho como humedal urbano a lo largo de 16 comunas de la RM

    Las autoridades enfatizaron la importancia de las 647 hectáreas que componen el cuerpo de agua como clave para la protección de flora y fauna de la región, además del factor que implica para la mitigación del cambio climático.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Este sábado, diversas autoridades nacionales, de la Región Metropolitana y representantes del mundo civil se reunieron en el sector biocorredor El Trebal, en Rinconada de Maipú, para destacar la reciente incorporación del río Mapocho como humedal urbano.

    El hecho quedó consignado este mes tras la Resolución Exenta N°9638/2025 del Ministerio de Medio Ambiente, que declaró al cuerpo de agua, en toda su extensión por la Región Metropolitana, como humedal urbano.

    En total serían 647 hectáreas que recorren 13 comunas de la Región Metropolitana: Cerro Navia, Independencia, Las Condes, Lo Barnechea, Maipú, Padre Hurtado, Providencia, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, Santiago y Vitacura.

    La categorización llegó luego de una petición conjunta por parte de los municipios antes mencionados y de organizaciones civiles como Biocorredor Mapocho Trebal, que también estuvo presente este sábado.

    El Río Mapocho abarca un total de 16 comunas, pero en las zonas de El Monte, Peñaflor y Talagante ya se había establecido esta categoría.

    “Hoy estoy muy contenta de esta declaratoria, pero sobre todo porque 13 comunas hoy día se suman a tener dentro de sus comunas este patrimonio natural”, destacó durante la jornada la jefa de la cartera de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

    Los beneficios que nos trae este río son inmensos: baja la temperatura, es refugio de biodiversidad y mitiga los daños que pueden producir las inundaciones. Hace más de tres años dijimos: soñamos con un Mapocho limpio, verde, que atraiga a los habitantes, hoy es una realidad”, complementó también durante la jornada el gobernador de la RM, Claudio Orrego.

    También resaltó la declaración el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien consideró la jornada como “un día histórico”.

    “Por fin, después de varios años de trabajo, no sólo por parte del municipio, sino que de parte de muchos actores, logramos darle protección a uno de los tesoros y los patrimonios más lindos que tiene la Región Metropolitana, como es el Río Mapocho”, destacó el jefe comunal.

    Por su parte, la Seremi de Medio Ambiente de la RM, Sonia Reyes, abordó la tarea que implicará la mantención de esta zona en adelante.

    “En este contexto, cobra gran relevancia el proceso que estamos llevando a cabo, de elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación de la Cuenca del Río Maipo, que incluye también al Río Mapocho y a este humedal. Ese Plan permitirá establecer medidas concretas para reducir la contaminación, mejorar la calidad del agua, proteger a las personas y los ecosistemas y , en definitiva, garantizar un futuro más sostenible para la región”, explicó la autoridad regional.

    Características del Río Mapocho

    Desde el Ministerio de Medio Ambiente enfatizan en la importancia del río Mapocho como “clave para la protección de la biodiversidad de la Región Metropolitana y para mitigar los efectos del cambio climático”.

    Resaltan desde el ministerio particularmente su contribución para minimizar las inundaciones en invierno y su ayuda par disminuir las altas temperaturas en verano.

    De la cartera también detallan que el cuerpo de agua resulta el hábitat de más de ochenta especies: ocho endémicas, cincuenta y siete nativas y dieciséis exóticas.

    Entre las especies que se presentan en el río Mapocho se encuentra la rana chilena (Calyptocephalella gayi), el pejerrey chileno (Basilichthys australis), el bagrecito (Trichomycterus aerolatus) y la culebra de cola larga (Philodryas chamissonis).

    Con al inclusión del río Mapocho como humedal urbano, a nivel nacional un total de 145 zonas han sido incluidas en esta categoría. De ellas, un total de 17 se encontrarían al interior de la Región Metropolitana.

