Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta

La mañana de este martes, el vuelo DL147 de Delta Air Lines, proveniente de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, y con destino a Santiago, se vio forzado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta.

Según detalló la dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el hecho se habría producido por una falla en el motor. La aeronave comercial llevaba a bordo un total de 246 pasajeros.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que tras la situación se aplicaron diversos protocolos de seguridad y que al momento de esta publicación el aeropuerto se encontraba operativo.

Según Senapred Antofagasta, por el momento no se habrían reportado otras incidencias tras el aterrizaje y bomberos de la comuna se habrían dirigido hacia el lugar para atender la situación.