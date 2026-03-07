Los trabajos de la autopista AVO II, el proyecto que busca cerrar el anillo de Américo Vespucio entre Vespucio Oriente y Vespucio Sur, alcanzaron un 31 % de avance. La obra se desarrolla en un tramo de 5,2 kilómetros entre las comunas de La Reina y Peñalolén, y promete reducir de forma drástica los tiempos de viaje en un sector donde los traslados hoy pueden superar los 30 minutos en hora punta, pero que con este nuevo proyecto se reducirá a menos de 5 minutos.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez Izquierdo, junto al Seremi MOP RM, Moisés Sáez, y el gerente técnico de AVO II, Luis Uribe bajaron a uno de los piques desde donde se excavan los túneles que completarán el tramo pendiente de la Circunvalación Américo Vespucio. La iniciativa apunta a cerrar la continuidad de la vía con estándar de autopista y sistema de cobro free flow.

AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

“Hemos realizado esta visita inspectiva, junto a los equipos de la concesionaria, del MOP y de nuestra Dirección de Concesiones, para ver el avance de la obra, que alcanza un 31%, que se inserta en la Región Metropolitana con una alta inversión pública y privada, que se suman a otras importantes iniciativas, como el futuro Teleférico Bicentenario y obras viales como el futuro acceso al Aeropuerto de Santiago. AVO II va a beneficiar a más de 600 mil personas de La Reina y Peñalolén, y de sus comunas aledañas, mejorando la conectividad que hoy presenta ciertas problemáticas de congestión”, explicó el subsecretario Núñez.

Desde la concesionaria explican que se trata, principalmente, de una obra subterránea, construida con una lógica similar a la de las líneas de Metro. Uno de los puntos más complejos del trazado, de hecho, es que parte de los túneles deberá pasar por debajo de la Línea 4, lo que ha obligado a utilizar sistemas constructivos de alta precisión. Para eso, se está implementando un método de origen alemán en una zona de excavación de 500 metros cuadrados.

La inversión comprometida supera los $850 mil millones de pesos y, según el cronograma oficial, la autopista debería entrar en operación en 2029. El trazado contempla dos túneles independientes de 4,8 kilómetros, con tres pistas por sentido, a profundidades que fluctúan entre los 23 y 54 metros. A eso se suman ramales, mejoras viales y obras en superficie orientadas a disminuir el impacto urbano de la infraestructura.

Entre esas intervenciones figuran 71 mil metros cuadrados de nuevas áreas verdes, una ciclovía de 15 kilómetros conectada con la red existente, bicicleteros, tótems de reparación y mejoras urbanas en puntos como Tobalaba, Plaza Egaña y Rotonda Grecia. En este último sector, además, se proyectan dos edificios comunitarios destinados a actividades sociales y municipales.