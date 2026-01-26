Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

La noche del domingo dos hombres fallecieron tras una balacera en la comuna de La Florida. El hecho se produjo tras un encuentro deportivo en una cancha del sector Aconcagua, partido que había sido organizado para reunir dinero para damnificados de los incendios de Ñuble y Biobío.

El fiscal ECOH Sergio Ortega, informó que el hecho ocurrió cerca de la medianoche, donde dos jóvenes recibieron “múltiples impactos balísticos” una vez finalizado el encuentro deportivo.

Una de las víctimas “presenta al menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro, al menos ocho, los cuales darían cuenta de la participación de al menos más de un tirador, conforme a las evidencias también que se han levantado del sitio del suceso", precisó el fiscal.

Tras el ataque, los hombres fueron trasladados hasta un hospital cercano, donde se les efectuaron maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos médicos, ambos fallecieron en el centro asistencial cerca de la medianoche.

De momento, se desconoce si el enfrentamiento se trató de bandas rivales o de algún ajuste de cuentas.

La fiscalía dispuso el trabajo de personal especializado de la Brigada de Homicidios, Laboratorio de Criminalística y Medicina Criminalística de la PDI, con el fin de realizar las pericias tendientes a esclarecer los hechos.