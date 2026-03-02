SUSCRÍBETE
    Nacional

    Cadem: 56% considera exagerada la decisión de EE.UU. de revocar visas por cable submarino con China

    Un 46% de los encuestados expresó que Chile debería avanzar con la iniciativa, mientras que un 24% opinó que esta debería postergarse y un 17% que debería cancelarse.

    Por 
    Roberto Martínez
    Cable submarino

    Un 56% considera que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar visas a tres funcionarios chilenos por la controversia del proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y China fue exagerada, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública que realiza Cadem y que corresponde a la cuarta semana de febrero.

    De acuerdo con el sondeo, solo un 33% cree que la respuesta estadounidense fue proporcional al riesgo atribuido a impulsar la iniciativa tecnológica.

    Este proyecto, que busca unir Valparaíso y Hong Kong con un cable de fibra óptica liderado por la empresa China Mobile International, generó sanciones de EE.UU. para el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones y un jefe de gabinete, acusados de “comprometer la seguridad regional” al avanzar con la propuesta.

    Frente a la pregunta sobre cómo debería proceder Chile con el proyecto, un 46% de los encuestados expresó que el país debería avanzar con la iniciativa, mientras que un 24% opinó que esta debería postergarse y un 17% que debería cancelarse.

    Presidente Gabriel Boric y ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz

    La encuesta también abordó percepciones más amplias sobre la inserción de Chile en la economía global. El 71% de los participantes afirmó preferir que el país mantenga una economía libre y abierta al mundo, frente a un 20% que favorece un enfoque más proteccionista o restrictivo.

    En aspectos más específicos de relaciones internacionales, un 52% consideró que Chile debería privilegiar sus relaciones comerciales tanto con China como con la Unión Europea, mientras que el 45% se inclinó por priorizar los vínculos con Estados Unidos y un 44% con Canadá.

    Cuando se preguntó sobre un único socio estratégico, el 43% optó por China y el 43% por Estados Unidos, y de ellos, quienes se identifican con la derecha, un 74% prefirió a la nación norteamericana, y entre quienes se identifican con la izquierda, un 79% se inclinó por el país asiático.

    Respecto a la capacidad de Chile para mantenerse neutral ante las tensiones entre las grandes potencias, un 71% de las personas encuestadas consideró que es posible mantener esa neutralidad, mientras que un 22% sostuvo que el país no puede ser neutral y debe privilegiar a uno de los dos bloques.

    U.S. President Donald Trump attends a bilateral meeting with China's President Xi Jinping during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque Kevin Lamarque

    Países y mandatarios mejores evaluados

    En términos de imagen de países, Canadá se posicionó como el mejor evaluado con un 83% de percepción positiva, seguido por Alemania (79%) e Inglaterra (76%). China mantuvo una imagen mayoritariamente favorable con 62%, aun cuando la percepción de Estados Unidos experimentó una caída significativa, pasando de 70% a 52%, según la medición.

    En el listado de países con peor imagen figuran Israel (29%), Bolivia (23%) y Venezuela (10%).

    De igual modo, se evaluó la percepción de líderes internacionales, donde el primer ministro de Canadá, Mark Carney, resultó el mejor evaluado con 62%, seguido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele con 61%, mientras que el mandatario chino Xi Jinping obtuvo un 40% y Donald Trump un 37% de evaluación positiva.

    Finalmente, en relación con el ámbito político interno, la aprobación de la gestión del presidente Gabriel Boric se situó en 37% (+2 puntos), mientras que el 56% (-4 puntos) desaprueba su labor, cerrando febrero con un promedio de 35% de aprobación y 58% de desaprobación.

    Mark Carney ANDREJ IVANOV
