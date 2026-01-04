SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Capturan a cuatro personas imputadas por la muerte de joven en Talcahuano que fue brutalmente golpeado durante fiesta de Año Nuevo

    Cristóbal Miranda, de 20 años, falleció el sábado 4 de enero por la gravedad de las lesiones que sufrió aquella jornada.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Capturan a cuatro personas imputadas por la muerte de joven en Talcahuano que fue brutalmente golpeado durante fiesta de Año Nuevo

    Cuatro personas fueron detenidas la madrugada del domingo por su participación en la muerte de un joven de 20 años en Talcahuano, en la Región del Biobío.

    Según los antecedentes conocidos, la víctima habría sufrido una golpiza por estas personas durante la celebración del Año Nuevo.

    El hecho se habría desarrollado en el sector del Espacio Marina, donde más de 2000 personas se habían reunido para celebrar la llegada del 2026.

    “Fue dentro del espacio donde se desarrollaba esta fiesta. Está aislado el sitio y se mantiene todavía en resguardo precisamente para poder determinar, a partir del relato de los testigos presenciales, el lugar exacto donde había ocurrido la agresión y la dinámica en que se habría producido también esta agresión”, relató el pasado 1 de enero sobre la agresión el fiscal Mario Elgueta, de la Unidad de Análisis Criminal del Ministerio Público regional.

    La joven víctima, identificada como Cristóbal Miranda Olivares, se habría mantenido en riesgo vital en la Clínica Biobío. Sin embargo, el 4 de enero finalmente falleció por la gravedad de sus lesiones.

    En ese sentido, desde Carabineros, por medio de equipos del OS-9 y de Labocar del Biobío, capturaron a estas cuatro personas durante la madrugada, las que serán próximamente formalizadas.

