Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena
El general director de la policía uniformada, Marcelo Araya, mediante videoconferencia, saludó y reconoció, en nombre de toda la institución, el acto heroico de ambas funcionarias.
La sargento segundo de Carabineros Claudia Mondaca y la cabo segundo Brenda Escare se lanzaron al mar en La Serena y lograron rescatar a una turista de 75 años que presentaba riesgo de inmersión.
Las uniformadas, de dotación de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, se percataron de la situación durante uno de los patrullajes preventivos que realizan por el Plan Verano Seguro en la Región de Coquimbo.
“Ustedes representan la esencia misma del carabinero y, sobre todo, la esencia de la mujer carabinero”, expresó el general Araya.
