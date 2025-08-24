Carabineros abate a sujeto que intentó atropellar a funcionarios policiales por fiscalización de vehículo en Conchalí

Un sujeto fue abatido por Carabineros en Conchalí tras intentar sin éxito burlar una fiscalización y atropellar a los funcionarios policiales.

Carabineros informó de manera preliminar que el hecho habría ocurrido alrededor de las 1 de la mañana de este domingo, en la intersección de las calle 12 de Mayo con pasaje Teniente Merino.

En el lugar los funcionarios policiales intentaron fiscalizar un vehículo con cuatro ocupantes. Sin embargo, tres de ellos al notar que se acercaban carabineros intentaron escapar.

Carabineros logró dar alcance a uno de los individuos. Sin embargo, el conductor decidió acelerar y atropellar a los funcionarios, momento en que uno de ellos respondió al ataque utilizando su arma de servicio.

A pesar que el sujeto escapó en un principio, solo unas cuadras más adelante fue encontrado fallecido al lado del vehículo. Según Carabineros, el hombre era de nacionalidad chilena y tenía antecedentes penales.

El Ministerio Público determinó que el caso fuera investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).