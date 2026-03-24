Carolina Tohá arremete contra gobierno de Kast por serie de decisiones: “Si antes no había emergencia, la crearon”

La exministra del Interior y ex abanderada presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), arremetió contra el gobierno del José Antonio Kast por las medidas anunciadas en las últimas jornadas y acusó que fueron “los creadores” de un escenario de emergencia.

A través de su cuenta en X, la ex secretaria de Estado enumeró una serie de hechos que han ocurrido en tres días por parte de la administración de la derecha.

En su mensaje, Tohá señaló que La Moneda “para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas. Si antes no había emergencia, la crearon", lanzó la exministra del gobierno de Gabriel Boric.

Entre las situaciones que le parecen cuestionables, Tohá mencionó las nuevas autoridades “decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años”.

En sus primeras declaraciones desde que asumió el nuevo gobierno, cuestionó el llamado a retiro de la jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, la que calificó como “una de las funcionarias policiales más destacadas del país”.

Asimismo, criticó la reciente decisión del Ejecutivo de no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. “Renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas”, sostuvo Tohá.