Caso Factop-Audio: fiscal Parra detalla las condenas solicitadas contra Sauer, Villalobos y Hermosilla

A casi dos años de que se conociera el registro de audio en el que el abogado Luis Hermosilla hablaba de presuntos sobornos a funcionarios públicos, este martes se conoció que el Ministerio Público ingresó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la acusación en contra de los imputados del denominado caso Factop-Audio.

La causa, que derivó en una investigación que generó una crisis en el Poder Judicial y que terminó con la remoción de cuatro ministros, fue cerrada el pasado 16 de enero, día en que los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, comunicaron el agotamiento de las diligencias y consigo el término de la primera instancia del caso.

Y precisamente, la fiscal regional Santiago Oriente, Lorena Parra, detalló esta noche las penas que busca la Fiscalía para los principales implicados.

“Los principales acusados son aquellos imputados que participan en el audio que fue masivamente difundido, nos referimos a Daniel Sauer, a quien se le solicita una pena de 20 años por distintos delitos: delito de estafa, de administración desleal, infracción a la ley de Mercado de Valores y soborno. Respecto de Leonarda Villalobos, se le solicitan una pena de 18 años por delitos tributarios, lavado de activos y también por soborno. Y al imputado Luis Hermosilla, por delitos tributarios, lavado de activos y por el delito de soborno, se le solicita la pena de 14 años”, informó la persecutora.

Al respecto, la fiscal Parra que por el caso hay 10 imputados y que ya fueron condenados previamente por delitos de cohecho, tratándose de funcionarios públicos, “el funcionario de Servicios de Impuestos Internos (SII) y de la Tesorería General de la República”, manifestó.

Finalmente, la autoridad del Ministerio Público relevó que, desde la primera formalización, registrada en abril de 2024, hasta el cierre “transcurrió un poco más de un año y medio, logrando el Ministerio Público realizar una investigación prolija, rigurosa, en un tiempo acotado”.