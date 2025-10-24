Cataldo responde a críticas de Desbordes por violencia escolar: “Trata de endosar, en el contexto electoral, una cierta responsabilidad en mí”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada los hechos de violencia que ocurrieron en los últimos días en los establecimientos educacionales, particularmente en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde el miércoles pasado un grupo de encapuchados protagonizó graves incidentes, lanzando bombas molotov, agrediendo a una docente y dañando el vehículo del rector del establecimiento.

El hecho fue duramente criticado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien acusó que la autoridad de gobierno “guardaba silencio” ante la situación.

Y este viernes, Cataldo respondió. Consultado al respecto en radio Infinita, apuntó que la dinámica de acusaciones es “harto inoficiosa y no le sirve a nadie, y menos a quienes nos interesa que esto se resuelva”.

“Yo no pongo en duda, por ejemplo, que el alcalde Desbordes, que permanentemente vuelve a la crítica a mi persona, tiene el interés genuino de que se resuelva este problema”, señaló.

“ Lo que pasa es que el esfuerzo que él hace por tratar de endosar políticamente en el contexto electoral una cierta responsabilidad en mí como ministro, no va a ayudar en nada a que se resuelva el problema de violencia vinculada a delito en la escuela”, añadió.

Cataldo señaló que lo que le transmitiría a la autoridad municipal es que siga trabajando en colaboración con el Ministerio Público y con el Mineduc “porque este es un tema que yo le transmití y orienté a abordar a nuestra subsecretaria (Alejandra Arratia)”.

“(Ella) ha estado a la cabeza de esta estrategia. De hecho, él hace un reconocimiento a la subsecretaria, donde valora su rol, y me parece que es fantástico: si valora a la subsecretaria, a la que nosotros le instruimos a hacerse cargo de este tema, está valorando el trabajo del Ministerio de Educación”, señaló.

Lo que no puede hacer, explicó la autoridad de Educación, es estar “en todos los temas al mismo tiempo”, ya que es muy grande el Ministerio de Educación y todos sus servicios. “Y para eso tenemos además tres subsecretarías, como ocho o diez servicios asociados que son responsables de cada uno de los temas”.

“Entonces, somos un equipo, trabajamos en equipo, y yo lo que le pediría al alcalde es que siga trabajando con la subsecretaria Arratia, y cuando quiera reunirse conmigo -como lo hacen casi todos los alcaldes de Chile- nosotros tenemos la agenda abierta para que eso suceda”.