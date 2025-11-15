Cementerio General denuncia que memorial de Daniel Zamudio fue vandalizado y estudia querella

Daños al memorial de Daniel Zamudio denunciados por el Cementerio General y el Movilh.

El Cementerio General, ubicado en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, presentó una denuncia por los daños ocasionados por desconocidos en las últimas horas al memorial por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. También estudia una querella.

De acuerdo a lo informado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), un grupo que hostiga a la organización con banderas de la organización quemadas ahora dañó el espacio de memoria, pegando distintos carteles con un pegamento, que al intentar removerlo, provocó daños irreparables en la estructura.

Los hechos fueron denunciados por el Cementerio General ante Carabineros y junto al Movilh, estudiaban la presentación de acciones legales.

La directora del camposanto, Gianinna Repetti, informó que “hemos realizado las primeras acciones, en primera instancia, la respectiva denuncia en Carabineros teniendo a la vista las fotos del estado del memorial y además las publicaciones de Instagram”.

“Por otro parte estamos analizando junto al equipo jurídico municipal y el alcalde Fares Jadue, una querella contra quienes resulten responsables” , agregó Repetti, según recogió 24 Horas.

El espacio fue inaugurado el 20 de enero de 2014 y contiene los restos de Zamudio, el joven que fue asesinado bajo el contexto de un crimen de odio por Alejandro Angulo Tapia, Patricio Ahumada Garay, Raúl López Fuentes y Fabián Mora Mora, todos condenados por el homicidio. Además, contiene el nombre de todas las víctimas, que posterior al crimen, han sido víctimas de la homofobia.