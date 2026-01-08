El martes, la ministra Gloria Ana Chevesich se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Corte Suprema en sus 202 años de historia, al asumir formalmente tras ser electa por el pleno el pasado 15 de diciembre.

Y este miércoles, la flamante presidenta del máximo tribunal ofreció su primera entrevista tras llegar al cargo, en la que reforzó el mensaje que emitió al asumir, cuando abordó la crisis del Poder Judicial y se comprometió a “actuar con la mayor celeridad” ante eventuales casos de corrupción que puedan surgir durante sus dos años a la cabeza de la Suprema.

Chevesich define el sello para su presidencia en la Suprema: “Mi prioridad es recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial”

En conversación con CNN Chile, Chevesich abordó los casos de corrupción que han sacudido el Poder Judicial en los últimos meses, incluyendo los que involucran a los exministros de la Suprema, Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue, además del extitular de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa.

Al respecto, Chevesich afirmó que, debido a la participación de altos magistrados en irregularidades, la actual es la peor crisis que ha enfrentado el Poder Judicial desde el retorno de la democracia.

“Yo diría que sí. Solo tener en consideración que cinco ministros de altos tribunales, los tribunales superiores de justicia, dos de la Corte de Apelaciones de Santiago, tres de la Corte Suprema, es un hecho inédito, nunca antes visto. Creo que a nadie se le pudo imaginar que podía estar pasando aquello (...) Además también están involucrados conservadores de bienes raíces y notarios”, sostuvo.

Al respecto, sostuvo que en los casos se infringieron valores propios de la justicia, como “la independencia, la imparcialidad, el decoro”.

Sin embargo, señaló que son precisamente estas personas las que han manchado el nombre del Poder Judicial, y aseguró que la mayoría de sus funcionarios son personas honradas y que trabajan arduamente para cumplir sus labores.

Prioridad de su mandato

Consultada por la prioridad para enfrentar este período a cargo del máximo tribunal, la ministra Chevesich sostuvo que es ”recuperar la confianza, la credibilidad de la ciudadanía en el Poder Judicial".

Asimismo, dijo que no puede afirmar o negar si existen otros casos de corrupción al interior de la Corte Suprema, pero indicó que durante su mandato se adoptarán todas las medidas necesarias para evitarlos.

Sin embargo, afirmó que en la eventualidad de registrase nuevos casos de irregularidades, se deben hacer las denuncias para poder investigar, “porque no tenemos un control interno de estar verificando, de estar controlando tu conducta privada. O sea, eso es imposible”, relevó.

Resistencia a investigaciones en la Suprema

Respecto de los casos de corrupción, Chevesich reconoció que hubo resistencia entre algunos funcionarios del Poder Judicial al funcionamiento de la Comisión de Ética.

Sin embargo, sostuvo que, a su parecer, con el caso del juez Simpertigue el máximo tribunal demostró tener la intención de investigar presuntos casos de corrupción al interior de sus filas.

“Cuando se dio a conocer en un medio de prensa escrita estos viajes que se publicaron, unos viajes con unos abogados que habían conocido una causa, inmediatamente, de manera unánime, ordenó la investigación. Entonces, eso da cuenta de que (...) ha cambiado la percepción, o se han dado cuenta de que es necesario investigar”, añadió.

Maniobras para impedir su llegada a la presidencia

Chevesich también abordó las maniobras que se realizaron para impedir su llegada a la cabeza de la Suprema.

Esto, ya que en el marco del caso Muñeca Bielorrusa se revelaron llamados telefónicos entre el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yaber, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena, donde afirman que ministros como Diego Simpertigue “no quieren de presidente a la Gloria Ana”.

“Me sorprendió”, afirmó la ministra Chevesich. “Encontré muy, muy extraño que un conservador y un notario (...) estuvieran hablando de que un ministro, o sea, creo que a esa altura ya era un exministro, estuviera él promoviendo otra persona para los efectos de que asumiera como presidente de la Corte Suprema. Pero eso nunca se abrió en el Pleno”, sostuvo.

Destituciones por corrupción

Respecto de las destituciones impulsadas desde el Congreso, la presidenta defendió la actuación del Senado en casos como el de Ángela Vivanco, que la presidenta del máximo tribunal calificó como “gravísimo”.

En tanto, calificó como un error que el pleno de la Suprema rechazara la remoción de Antonio Ulloa, debido a la gravedad de las conductas acreditadas. Cabe recordar que se necesitaban 11 votos de 14 para que fuera destituido

“Era muy grave que se mantuviera como ministro, ya sea en la Corte de Apelaciones de Santiago o en cualquier otro lugar que hubiera sido trasladado, porque los hechos en que incurrió, para mí fueron gravísimos”, indicó.

En tanto, el ministro Diego Simpertigue, cuestionado en la denominada trama bielorrusa por realizar cruceros con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos- que defendieron causas en las cuales él falló-, Chevesich calificó los hechos como “muy graves” y recordó que los magistrados deben, de manera obligatoria, declarar inhabilidades por vínculos personales o profesionales. “Es lo primero que te preguntas cuando asumes”, relevó.

Ante esto, Chevesich sostuvo que “era su obligación estampar, cuando asumió aquí, quiénes son sus amigos. Con qué abogados tiene una relación de amistad que le resta imparcialidad. Eso no lo hizo”, destacó.