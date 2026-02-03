SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Chevesich destaca el legado de Adolfo Bañados, juez que dictó la primera condena a Manuel Contreras

    “Actuó siempre conforme al Derecho, no dejándose presionar por las eventuales consecuencias”, resaltó la presidenta de la Corte Suprema, lamentando el deceso del exministro del máximo tribunal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Ante el deceso del exministro del máximo tribunal Adolfo Bañados Cuadra, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, compartió una reflexión sobre la trayectoria y el impacto del magistrado en la judicatura chilena.

    Bañados, fallecido a los 103 años, investigó emblemáticas causas de derechos humanos, como el atentado contra Orlando Letelier.

    El 12 de noviembre de 1993, siendo ministro en visita en la causa, condenó a Manuel Contreras a siete años de prisión por el crimen. Fue la primera condena contra el jefe de la DINA.

    Lamentando la partida del juez, la presidenta del máximo tribunal destacó que, aunque el exministro Bañados culminó su carrera en 1998, su legado de un trabajo de medio siglo en el Poder Judicial continúa plenamente vivo.

    Con una carrera iniciada en 1948 en Calbuco y que lo llevó a ejercer en Yungay, Rancagua, Temuco y Santiago, Adolfo Bañados es recordado como un magistrado que ejerció sus funciones con una profunda vocación de justicia.

    “Fue un hombre que actuó siempre conforme al Derecho, no dejándose presionar por las eventuales consecuencias”, subrayó Chevesich.

    La presidenta de la Corte Suprema relevó que el mayor aporte de Bañados, más allá de sus sentencias, fue su convicción ética.

    “Ese es el legado y la inspiración que nos deja a todas y todos quienes hoy impartimos justicia, la de entregar certeza a la sociedad de que los tribunales son un mecanismo institucional para garantizar los derechos fundamentales”, manifestó.

    Poder JudicialCorte SupremaManuel ContrerasAdolfo BañadosGloria Ana Chevesich

