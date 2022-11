“Chile no está en condiciones de ocupar recursos públicos en resolver un tema de privados”: gobierno descarta solicitud de camioneros de rebajar precio de los combustibles

Siete días de paro llevan los gremios de camioneros que han bloqueado las rutas, especialmente en la zona norte de Chile y en las regiones de O’Higgins y del Maule, solicitando al gobierno mayor seguridad y una intervención fiscal para reducir los precios de los combustibles.

A pesar de que los gremios de transportistas se han reunido con el Ejecutivo para lograr un acuerdo y deponer el paro, finalmente el diálogo sigue sin llegar a buen puerto.

Si el viernes la piedra de tope fueron las querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) que el gobierno presentó en contra de quienes han bloqueado las rutas. Este sábado, tras una reunión de casi siete horas, el punto de desencuentro estuvo ahora en la demanda de una intervención fiscal para reducir los precios de los combustibles.

Este domingo, pasado las 13:00 horas, el gobierno se pronunció sobre la reunión y específicamente respecto a la demanda en reducir los precios de los combustibles. Fue así, que el subsecretario Manuel Monsalve, aseguró tajantemente que “esto no es solo un tema de gobierno, esto tiene que ver con que Chile no está en condiciones de ocupar sus recursos en públicos exclusivamente en resolver un tema que es de privados”.

E insistió en que “el problema de tarifas lo tienen que resolver con quienes les fijan las tarifas y quienes les fijan las tarifas son las empresas que generan la carga”.

En esa línea, sostuvo que la respuesta del gobierno a la demanda de los camioneros es que “no estamos disponibles con recursos públicos a resolver un problema que tiene que resolver los privados”.

“El gobierno no va a rebajar el costo de los combustibles a los camioneros”, aseguró Monsalve.

Así también, Monsalve recalcó que “no hay motivo para no llegar a acuerdo, cuesta encontrar un fundamento que le impida a los camioneros llegar a acuerdo”. Y los emplazó directamente a que “no ocupen a Chile para resolver sus conflictos internos”, esto último porque, según explicó, en la mesa de diálogo “no tenemos a todos los camioneros sentados en la misma mesa, ellos tienen diferencias entre ellos, el país no puede pagar esa diferencias”.

Por otra parte, el subsecretario destacó que el Ejecutivo se ha hecho cargo de las demandas en materia de seguridad y remarcó que “ellos (los camioneros) han identificado los puntos donde estiman que no hay condiciones seguras para el transporte y la ruta 5 Norte en particular”.

En respuesta, aseguró que han “comprometido la seguridad en esos puntos, nos hemos comprometido con algo que no había que son zonas de descanso segura”.

Además, destacó que “el esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno para poder enfrentar el alza de los combustibles son hechos inéditos”.

Ello, porque anteriormente el Ejecutivo propuso a los transportistas un proyecto de ley para crear un mecanismo que estabilizará el precio del diésel por un plazo de 90 días. Sin embargo, el acuerdo no dejó conforme a todos los camioneros manteniendo así el paro.

Reunión del sábado y petición de camioneros de rebajar el precio de las gasolinas

Tras la cita del sábado, Freddy Martínez, el dirigente de los camioneros del Biobío, ahondó en el punto clave que entrampó las negociaciones, puesto que se solicitaba un “congelamiento” en el precio del combustible por cuatro meses, plazo en el cual recomendaron que se prepare “un mecanismo que sea más eficiente en materia de la estabilización de los combustibles para no tener que estar en este problema nuevamente”.

Martínez dijo que propusieron un “porcentaje acotado de rebaja durante estos cuatro meses, mientras se hace este mecanismo, que pasa por un proyecto de ley, y ese porcentaje pudiera fluctuar, pero es de orden del 15 por ciento. Es algo relativamente menor, pero para nosotros es muy importante”.

Ministra Uriarte acusa “ambición desmedida” de camioneros “descolgados” por falta de acuerdo

La ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, abordó esta mañana la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios de camioneros, luego de la extensa reunión que tuvieron este sábado, en la cual los transportistas solicitaron rebajar el precio de los combustibles, medida que fue tajantemente rechazada por el gobierno.

“Lamentablemente parte de una de las Confederaciones se descuelga y además se suman pequeños grupos de camioneros que no pertenecen a estas grandes agrupaciones. En consecuencia, todo esto que hemos vivido es producto de una intransigencia y yo diría, además, de parte de estos grupos descolgados de camioneros que tienen pretensiones que ciertamente son excesivas”, remarcó la secretaria de Estado ante las exigencia de los transportistas.

Uriarte fue aún más tajante al decir en conversación con Estado Nacional que “estamos hablando de grupos de camioneros con una ambición desmedida que han hecho peticiones que se alejan mucho de lo razonable y entendible que sea posible acceder”.