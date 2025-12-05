Con el concierto de Bad Bunny se estrena la nueva Ley de Seguridad Privada

Este viernes, Bizarro Producciones hizo ingreso de la primera solicitud de autorización para el concierto de Bad Bunny que se realizará en nuestro país los días 9, 10 y 11 de enero de 2026, cumpliendo así con las nuevas exigencias en materia de seguridad privada y eventos masivos impuestos por la nueva Ley 21.659, conocida como la Ley de Seguridad Privada.

El hito estuvo encabezado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán; Carabineros de Chile, y el gerente de entretenimiento de Bizarro Live, Daniel Merino.

Una de las principales novedades que introdujo la nueva Ley de Seguridad Privada -que entró en pleno vigor el pasado 28 de noviembre- es que a partir de ahora las delegaciones regionales y provinciales cuentan con un canal único para la recepción y tramitación de autorizaciones para eventos masivos, las cuales deben ser ingresadas por organizadores y productores en la plataforma informática https://segprivada.minsegpublica.gob.cl/, administrada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Tras ser ingresada, las delegaciones tendrán un plazo de cinco días hábiles para la revisión de los antecedentes. A continuación, la información es traspasada a organismos sectoriales, entre ellos, Carabineros de Chile, quienes disponen de 15 días para realizar el análisis técnico y emitir un informe. Finalmente, la delegación deberá señalar su pronunciamiento final y notificar la resolución.

Al respecto, la subsecretaria Leitao destacó este nuevo estándar de seguridad privada para eventos masivos, señalando que el objetivo es que funcione de manera complementaria a la seguridad pública para así brindar mejor experiencia a los asistentes.

“Se ha liberado de temas administrativos a Carabineros para que se puedan concentrar en la fiscalización y la prevención, y se ha incorporado la tecnología con una nueva plataforma tecnológica para las autorizaciones. Tenemos reglas claras y transparentes para todos, con plazos y formulas visibles para quienes realizan una solicitud y también para los usuarios de los grandes eventos”, explicó.

A su vez, el delegado Durán valoró la creación de un canal único de autorizaciones a través de la nueva plataforma informática, ya que antes de esto, las productoras tenían que realizar múltiples trámites en diferentes servicios públicos.

Ahora, con la ventanilla única se ingresa la solicitud y esta se redistribuye a todos los organismos pertinentes. Todos los eventos que contemplen la asistencia de 3 mil o más personas deberán solicitar su autorización en esta ventanilla única, en tanto que la Subsecretaría de Prevención del Delito mantendrá un subregistro de eventos masivos que permitirá llevar un control centralizado de estas actividades a nivel nacional.