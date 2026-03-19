Conocido como “pelacables”: Independencia anuncia prohibición de venta de alcohol de bajo costo en la comuna

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, anunció que su municipio prohibirá en la comuna la venta del alcohol de bajo valor conocido como “pelacables”.

Se trata principalmente de destilados de calidad cuestionable que se comercializan en envases de pequeño tamaño y son consumidos de forma preferente por personas en situación de calle.

Su efecto embriagador determinó el nombre con el que se conoce popularmente.

Iglesias impulsará la prohibición de la venta de este tipo de bebidas alcohólicas, como parte de un conjunto de medidas orientadas a recuperar espacios públicos en la comuna, mejorar la convivencia y proteger la salud de la población más vulnerable, explican desde el municipio.

Además, la autoridad comunal instruyó el envío de muestras de “pelacables” a laboratorios especializados para analizar su composición y determinar los posibles efectos que este licor puede generar en la salud de quienes lo consumen.

“El consumo de este tipo de alcohol no solo afecta gravemente la salud de las personas, sino que también impacta la seguridad y la calidad de vida en nuestros barrios. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para enfrentarlo con decisión y responsabilidad”, señaló Iglesias.

La municipalidad adelantó que esta medida se complementará con acciones de fiscalización, coordinación con autoridades sanitarias y programas de apoyo social, buscando abordar el fenómeno desde una perspectiva integral.