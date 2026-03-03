Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

Tras una auditoria, la Contraloría Regional del Biobío reveló este martes una serie de irregularidades en la gestión y control de licencias médicas emitidas al interior del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción.

De acuerdo al informe emitido por Contraloría, 12 mil licencias médicas electrónicas fueron emitidas por funcionaros del hospital sin que existiera un registro clínico asociado a una atención médica que justificara su otorgamiento, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

Asimismo, detectaron la emisión de 8.126 licencias médicas de parte de profesionales que ya no formaban parte del personal del establecimiento al momento de la emisión, quienes utilizaron la cuenta institucional de ese hospital en el sistema MEDIPASS.

Adicionalmente, 65 médicos emitieron más de 1200 licencias médicas mientras se encontraban con reposo laboral al momento de emitirlas. Además, Contraloría detectó que el sistema clínico informatizado (Sinetsur) no dispone de un campo estructurado para registrar la emisión de licencias médicas durante la atención.

En consecuencia, el hospital deberá ordenar el inicio de un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos. Es así que dichas observaciones serán puestas en conocimiento de la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso).

Sobre la recuperación de recursos, la auditoría detecto que aquel hospital solo ha cobrado $1.509.021 de un total de $134.819.496 correspondientes a licencias médicas rechazadas entre 2023 y 2024.

En estas misma línea, el informe reveló una desactualización del sistema de información de recursos humanos (SIRH), donde permanecen 42.285 licencias en estado “pendiente”, a pesar de que 11.059 ya figuran como “aprobadas” y 322 como “rechazadas” en la Suceso.

Ante estos hechos, el hospital deberá, en un plazo de seis meses, establecer un plan de trabajo para regularizar procesos, actualizar registros y recuperar montos adeudados, lo que deberá ser acreditados ante Contraloría.