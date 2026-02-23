Corte de Antofagasta confirma sentencia de 184 años de cárcel contra “Zeus” y su organización criminal

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia emitida en diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta que condenó a penas totales de 184 años para los diez integrantes de una organización criminal colombiana liderada por el imputado apodado “Satanás” o “Zeus”, quien estaban asentados al interior del campamento Génesis II de la ciudad.

El fallo había sido objeto de diversos recursos de nulidad por parte de las defensas de los condenados, que posteriormente fueron rechazados por el tribunal de alzada de aquella región. Además, los magistrados desestimaron los reclamos acerca de supuestos errores de derecho o la no aplicación de atenuantes en favor de los condenados, por lo que no se acreditó ninguno de los vicios denunciados por las defensas.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el fallo reconoce la investigación de Fiscalía, que permitió condenar a “Zeus” a 77 años de cárcel y al resto de la organización a penas que oscilan entre 10 y 18 años, por delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios, lesiones, amenazas e infracciones a la ley de control de armas.

“El rechazo de los recursos presentados es un espaldarazo a la labor de la Fiscalía y las policías en el combate del crimen organizado en nuestra región. Estas condenas marcan el camino que estamos siguiendo y que no es otro que combatir, con todos los medios disponibles, a las organizaciones criminales violentas que se han asentado en los campamentos”, manifestó.

La Corte confirmó la condena y tesis presentada por el Ministerio Público, que acusaban que la organización era una asociación criminal y no actuaciones aisladas y relaciones circunstanciales entre los acusados como acusaba la defensa.

“El tribunal de alzada enfatizó que la prueba rendida permitió establecer un proyecto delictivo común, sostenido en el tiempo, con liderazgo definido y subordinación funcional de sus integrantes, lo que satisface plenamente los elementos del tipo penal de asociación criminal, que es lo que sostuvo siempre el Ministerio Público en este caso, atendidas las características de la organización”, indicó.

La investigación, encabezada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Antofagasta, junto con unidades especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile, permitió desarticular una organización criminal jerarquizada.

Según se expuso durante el juicio oral, la organización se dedicaba al tráfico ilícito de drogas mediante una estructura y control territorial violento del campamento en Antofagasta.

El líder de la banda de origen colombiano, Javier Valencia González (40) o “Zeus”, llegó a Chile huyendo de la justicia de su país, donde enfrenta una condena de 33 años de cárcel que hoy lo mantiene con un pedido de extradición activo.

El líder de la organización fue detenido por Carabineros en mayo de 2024 y pocas semanas más tarde el resto de la banda fue capturada durante una masiva operación de la PDI al interior del campamento Génesis II.