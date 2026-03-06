SUSCRÍBETE
    Nacional

    Corte Suprema convoca a concurso por cargos de director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

    En julio del año pasado los titulares de ambos cargos fueron removidos por el llamado caso Lexus.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Santiago, 16 de octubre 2025. Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Corte Suprema llamó a un concurso público para proveer los cargos de director y de subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

    Se trata de funcionarios de los grados III y IV, respectivamente, de la escala de sueldos de la CAPJ.

    Según el Acuerdo de Pleno del máximo tribunal de 2 de abril de 1990 el cargo de director de la CAPJ deberá ser desempeñado por profesionales titulados en las carreras universitarias de abogado, ingeniero civil e ingeniero comercial.

    De acuerdo al mismo documento, el cargo de subdirector deberá ser desempeñado por profesionales titulados en las carreras universitarias de abogado, ingeniero civil, ingeniero comercial o administrador público.

    En julio del año pasado fueron removidos el hasta entonces director, Ricardo Guzmán, y el que era subdirector, Zvonimir Koporcic, tras el sumario interno realizado por la fallida renovación de los vehículos de los ministros y ministras y fiscal del máximo tribunal, en el llamado caso Lexus.

    El concurso estará abierto por un plazo de diez días, a contar de su fecha de publicación en el Diario Oficial.

    Los profesionales interesados pueden revisar las bases y requisitos de postulación en el un apartado dispuesto en el sitio web del Poder Judicial.

    Las postulaciones serán recepcionadas entre el 6 y 16 de marzo de 2026, a través del portal de postulación.

    Más sobre:Poder JudicialCorte SupremaCorporación Administrativa del Poder JudicialCAPJ

