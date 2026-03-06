Corte Suprema convoca a concurso por cargos de director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

Santiago, 16 de octubre 2025. Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La Corte Suprema llamó a un concurso público para proveer los cargos de director y de subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Se trata de funcionarios de los grados III y IV, respectivamente, de la escala de sueldos de la CAPJ.

Según el Acuerdo de Pleno del máximo tribunal de 2 de abril de 1990 el cargo de director de la CAPJ deberá ser desempeñado por profesionales titulados en las carreras universitarias de abogado, ingeniero civil e ingeniero comercial.

De acuerdo al mismo documento, el cargo de subdirector deberá ser desempeñado por profesionales titulados en las carreras universitarias de abogado, ingeniero civil, ingeniero comercial o administrador público.

En julio del año pasado fueron removidos el hasta entonces director, Ricardo Guzmán, y el que era subdirector, Zvonimir Koporcic, tras el sumario interno realizado por la fallida renovación de los vehículos de los ministros y ministras y fiscal del máximo tribunal, en el llamado caso Lexus.

El concurso estará abierto por un plazo de diez días, a contar de su fecha de publicación en el Diario Oficial.

Los profesionales interesados pueden revisar las bases y requisitos de postulación en el un apartado dispuesto en el sitio web del Poder Judicial.

Las postulaciones serán recepcionadas entre el 6 y 16 de marzo de 2026, a través del portal de postulación.