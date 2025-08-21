Cuatro detenidos por robo de vehículo en La Florida: sujetos intentaron huir chocando con otro automóvil

Cuatro sujetos fueron detenidos por el robo de un vehículo en la comuna de La Florida.

Los hechos se registraron el pasado lunes, cuando personal de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI San Ramón, llegó hasta un servicentro de la comuna de La Florida, ocasión en que se percataron de la presencia de un grupo de sujetos de actitud sospechosa.

Al momento de consultar la patente del vehículo en el que se trasladaban, es que se percataron que mantenía encargo por robo por lo que procedieron a su detención.

El Inspector Ferdinand Martínez de la BICRIM San Ramón detalló que “al percatarse de la presencia policial, los sujetos abordaron rápidamente el vehículo en cuestión, efectuando una maniobra evasiva brusca de retroceso, colisionando con un vehículo que se encontraba cargando combustible en el lugar. Posteriormente, continuaron con su maniobra de retroceso, impactando contra un pilar de la estación de servicio”.

Tras esto, es que los sujetos descendieron del automóvil, para intentar huir a pie, siendo cuatro de estos detenidos por personal policial, mientras que uno escapó en dirección desconocida.