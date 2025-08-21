SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cuatro detenidos por robo de vehículo en La Florida: sujetos intentaron huir chocando con otro automóvil

Los sujetos intentaron huir chocando con otro vehículo.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Policial referencial PDI

Cuatro sujetos fueron detenidos por el robo de un vehículo en la comuna de La Florida.

Los hechos se registraron el pasado lunes, cuando personal de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI San Ramón, llegó hasta un servicentro de la comuna de La Florida, ocasión en que se percataron de la presencia de un grupo de sujetos de actitud sospechosa.

Al momento de consultar la patente del vehículo en el que se trasladaban, es que se percataron que mantenía encargo por robo por lo que procedieron a su detención.

El Inspector Ferdinand Martínez de la BICRIM San Ramón detalló que “al percatarse de la presencia policial, los sujetos abordaron rápidamente el vehículo en cuestión, efectuando una maniobra evasiva brusca de retroceso, colisionando con un vehículo que se encontraba cargando combustible en el lugar. Posteriormente, continuaron con su maniobra de retroceso, impactando contra un pilar de la estación de servicio”.

Tras esto, es que los sujetos descendieron del automóvil, para intentar huir a pie, siendo cuatro de estos detenidos por personal policial, mientras que uno escapó en dirección desconocida.

Más sobre:PolicialPDIRoboVehículoLa Florida

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es cadmio, la sustancia con la que podrían estar contaminadas las paltas peruanas importadas

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Cuáles son los alcances de la “Ley Duque”: el proyecto que busca un permiso en el trabajo por la muerte de una mascota

Zelenski espera obtener “garantías de seguridad” una semana antes de una posible reunión con Putin

Kim Jong Un alaba los actos “heroicos” de las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia

Lo más leído

1.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

2.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

3.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

4.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

5.
Barristas de la U protagonizan graves incidentes en el estadio de Independiente

Barristas de la U protagonizan graves incidentes en el estadio de Independiente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Servicios

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cuatro detenidos por robo de vehículo en La Florida: sujetos intentaron huir chocando con otro automóvil
Chile

Cuatro detenidos por robo de vehículo en La Florida: sujetos intentaron huir chocando con otro automóvil

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles son los alcances de la “Ley Duque”: el proyecto que busca un permiso en el trabajo por la muerte de una mascota

Asesor económico de Kast compromete austeridad fiscal “estricta” y no hacer cambios a leyes laborales vigentes
Negocios

Asesor económico de Kast compromete austeridad fiscal “estricta” y no hacer cambios a leyes laborales vigentes

Confianza empresarial del comercio se mantiene en terreno pesimista y Kast lidera en percepción positiva de candidatos

Caso Sartor: abogados de los aportantes se reúnen con CMF tras anuncio de liquidación de fondos

Qué es cadmio, la sustancia con la que podrían estar contaminadas las paltas peruanas importadas
Tendencias

Qué es cadmio, la sustancia con la que podrían estar contaminadas las paltas peruanas importadas

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Las nuevas consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya tienen fecha de salida (y llegada a Chile)

Michael Clark habla tras los incidentes en Avellaneda: “Estamos en contacto con el Gobierno y averiguando cómo está nuestra gente”
El Deportivo

Michael Clark habla tras los incidentes en Avellaneda: “Estamos en contacto con el Gobierno y averiguando cómo está nuestra gente”

Timonel de Independiente se lava las manos tras los graves incidentes: “Corresponde una sanción a Universidad de Chile”

Más de 90 hinchas de la U detenidos en Argentina luego de los incidentes ocurridos ante Independiente

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico
Cultura y entretención

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Zelenski espera obtener “garantías de seguridad” una semana antes de una posible reunión con Putin
Mundo

Zelenski espera obtener “garantías de seguridad” una semana antes de una posible reunión con Putin

Kim Jong Un alaba los actos “heroicos” de las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia

Arrestan en Argentina al dueño de laboratorio del fentanilo contaminado que causó más de 100 muertes

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro