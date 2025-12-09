Declaran alerta preventiva en la Región del Maule por tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región del Maule, debido al pronóstico de probables tormentas eléctricas que afectarán al valle, la precordillera y la cordillera.

La medida fue adoptada en base a la información emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que pronosticó que el fenómeno podría ocurrir entre el martes 9 y el jueves 11 de diciembre, y venir acompañado de inestabilidad atmosférica, variaciones bruscas de viento y precipitaciones aisladas en sectores altos.

A partir de este escenario, la Dirección Regional del Senapred -en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule- decretó la alerta hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

Este estado permite reforzar la vigilancia y activar los protocolos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), a fin de responder ante posibles emergencias derivadas del evento.

El organismo precisó que la alerta implica un monitoreo constante de los factores de riesgo, considerando que las tormentas eléctricas pueden generar interrupciones de suministro eléctrico, incendios por caída de rayos, afectación a infraestructura expuesta y peligro para personas en espacios abiertos o zonas rurales.

En esa línea, Senapred emitió una serie de recomendaciones preventivas, destacando la importancia de evitar el contacto con maquinarias, cercas metálicas, rejas, alambrados y líneas eléctricas o de telefonía, ya que estos elementos pueden actuar como conductores.

Asimismo, hizo un llamado a no utilizar equipos radiales, GPS, teléfonos fijos o celulares durante el paso de la tormenta, por el riesgo asociado a descargas eléctricas.