Decretan prisión preventiva para hombre que habría provocado incendio para asesinar a su amigo y cobrar seguros de vida

El Juzgado de Garantía de Parral decretó prisión preventiva para Héctor Tapia Sepúlveda, quien fue formalizado por su presunta responsabilidad en el homicidio de Marcelo Navarrete González, ocurrido en enero de 2022.

Según la investigación del Ministerio Público, el imputado habría planificado la muerte de su amigo con el objetivo de cobrar millonarios seguros de vida.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, Ta p ia contrató al m enos tres p ólizas a no m bre de la vícti ma , sin que esta tuviera conoci m iento, y se designó a sí m is m o co m o único beneficiario . Los contratos fueron suscritos entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

El 24 de enero, Navarrete murió en un incendio que consumió por completo su vivienda en la población Arrau Méndez de la comuna de Parral, Región del Maule.

La denuncia del hecho fue realizada por el propio Tapia, quien días más tarde inició los trámites para cobrar los seguros. Logró concretar el pago de dos de ellos, por un monto que supera los 300 millones de pesos.

“Esta persona, haciéndose pasar por la víctima, contrató al menos tres seguros de vida, se designó a sí mismo como beneficiario y posteriormente provocó su muerte en un incendio, a menos de una semana de la contratación del último seguro”, explicó el fiscal jefe de Parral, Nelson Riquelme.

La fiscalía formalizó a Tapia por los delitos de homicidio calificado, incendio y fraude, y solicitó su prisión preventiva, acogiendo el tribunal la solicitud y fijando un plazo de investigación de seis meses.